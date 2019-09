Tusenvis av laks på rømmen i Sognefjorden: – Vi ser på dette som veldig alvorlig

Fisken har en snittvekt på 4 kilo. Slakteriet Brekke AS, som laksen rømte fra, har satt opp gjenfangstgarn og fått pålegg fra Fiskeridirektoratet om å utvide området gjenfangstaktiviteten skjer i.

– Vi ser alvorlig på all rømning. 10.000 laks er altfor mye. Mærene er omtrent tømt for fisk, sier Leni Marie Lisæter, seksjonssjef for kyst- og havbruksseksjonen region Vest.

– Vi har intervjuet de på slakteriet, og har en viss formening om hva som har skjedd, men vi vil ikke konkludere med noe enda.

– Ingen kommentar

Daglig leder i selskapet, Kristin Bergstøl Hansen, vil ikke kommentere saken overfor Bergens Tidende tirsdag ettermiddag.

– Vi har ingen kommentar til saken nå, men vil sende ut en pressemelding seinere i dag, sier hun.