Det er en kjempe som har lagt til kai i Mekjarvik. Passasjerferjen MF “Stavangerfjord”, som ligger like bortenfor, blir en miniputt i forhold. “Bodil Knutsen” er den største av Equinors åtte bøyelastere på norsk sokkel.

Skipene ligger nesten aldri til kai – en oljetanker som ligger i ro, tjener ikke penger. Men nå er det gjort et unntak. “Bodil Knutsen” skal nemlig snart til Brasil og må oppgraderes før turen går sørover. Mer om det snart.

En halv milliard per tur

Først noen tall: “Bodil Knutsen” er 285 meter lang og 50 meter bred. Fra kjølen til dekket er det 24 meter opp. Med full last veier skipet 150.000 tonn. Om bord er det plass til én million fat olje. Med dagens oljepris på 61 dollar for et fat nordsjøolje betyr det at hver last er verdt om lag 500 millioner kroner.

– Siden 2011 har skipet fraktet olje for til sammen 120 milliarder kroner. Det er store verdier som er på spill og som skipet forvalter for oss, sier Kjetil Johnsen, sjef for Equinors shippingvirksomhet, til Sysla.

“Bodil Knutsen”, som eies og driftes av Haugesund-rederiet Knutsen OAS, ble levert fra verftet i Sør-Korea i 2011. Skipet har vært på kontrakt med Equinor omtrent fra første stund og betjent selskapets 13 lastepunkter på norsk sokkel – der oljen ikke fraktes til land gjennom rør. Men nå skal hun altså til Brasil.

– Det blir første gang vi frakter egen olje i Brasil, sier Johnsen.

Vokser kraftig

Equinor etablerte seg i Brasil for 18 år siden, men de siste årene har satsingen tiltatt veldig. Fram mot 2030 skal selskapet investere 125 milliarder kroner i landet. I fjor kjøpte Equinor 25 prosent av Roncador-feltet nordøst for Rio de Janeiro, det tredje største feltet i Brasil. Resten eies av det statlige oljeselskapet Petrobras.

Som en del av avtalen med Petrobras skal Equinor transportere sin egen olje bort fra feltet. Derfor skal “Bodil Knutsen” sørover. I Brasil er det imidlertid andre tekniske krav til oljetankere enn i Norge, og derfor blir skipet nå oppgradert i Mekjarvik. Senere denne uken skal det testes i Åmøyfjorden.

– Det vi gjør med Bodil nå, er starten på en ny æra for oss i shipping. Aktiviteten vil øke veldig også for oss framover, sier Johnsen.

Fakta Forlenge Lukke “Bodil Knutsen” Byggeår: 2011

Lengde: 285 meter

Bredde: 50 meter

Høyde: 24 meter fra kjøl til dekk

Motorkraft: 21.770 kW (hovedmotor)

Vekt: 150.000 tonn med full last

Mannskap: 25

Flaggstat: Isle of Man

Eier: Knutsen OAS Shipping

Jobber for: Equinor

Fornyer flåten

Også for Knutsen OAS Shipping har Sør-Amerikas største land blitt et viktig marked. Rederiet har nå mer aktivitet i Brasil enn i Norge.

– Vi satset for fullt i Brasil fra 2011 og har vokst betraktelig siden det. Det som skjer der, blir stadig viktigere for oss, sier John Terje Karlsen, som er rederiets ansvarlige for “Bodil Knutsen”.

I Sør-Korea bygges det for tiden to nye, spesialtilpassede bøyelastere som skal betjene Roncador-feltet. Skipene blir levert neste år og skal også driftes av Knutsen OAS. Når de er klare skal “Bodil Knutsen” hjem igjen til norsk sokkel.

– Det foregår en enorm flåtefornyelse nå. Totalt har vi seks bøyelastere og åtte andre fartøy under konstruksjon, sier Johnsen.

Høye utslipp

En kjempe som “Bodil Knutsen” krever imidlertid mye drivstoff. Ved normal bruk går det med 40–50 tonn drivstoff i døgnet. Dermed blir også utslippene fra skipene svært høye.

Ifølge Kjetil Johnsen tas det grep for at de nye skipene som nå kommer, skal forurense mindre enn de eldre fartøyene.

– Nye skip har en helt annen miljøprofil enn dagens. På nye skip har vi andre valgmuligheter enn for bare få år siden, sier Johnsen, som blant annet viser til at flere av de nye bøyelasterne skal gå på flytende naturgass (lng).

– CO2-avtrykket skal ned ti prosent med den nye flåten. Noen vil si at det ikke er nok, men jeg mener det viser at vi er på riktig vei, sier Johnsen.