– Vi er evig tannkemlig for den innsatsen mannskapet vårt har lagt ned i alle disse årene, og det er veldig synd at vi ikke lyktes med å forlenge kontrakten med Equinor, sier administrerande direktør i Island Offshore, Tommy Walaunet.

Island Frontier er inne i sin siste måned som brønnintervensjonsfartøy for Equinor på norsk sokkel, går det fram av en pressemelding som rederiet sendte ut mandag ettermiddag. Båten er uten arbeid fra 17. oktober i år. Hvor mange ansatte som mister jobben er ennå ikke avklart, men det er klart at det vil bli oppsigelser. Drøftinger med tillitsvalgte er allerede gjennomført.

81 personer på skipet

Totalt sett jobber 81 personer på fartøyet over tre ulike skift, etter 2-4 ordningen. De jobber under Flyteriggavtalen, opplyser Walaunet.

– Dessverre ser vi ikke en annen utvei enn å legge fartøyet i opplag og iverksette bemanningsreduksjonar. Vi synes det er forferdeleg trist å måtte la kompetente tilsette og gode kollegaer gå, men dagens situasjon er dessverre ikke forbigående og gir derfor ikke grunnlag for permitteringar på Island Frontier. Oppsigelser er dessverre eneste alternativ. Det er et paradoks at dette skjer nå som markdet generelt er i bedring, sier Walaunet i pressemeldingen.

Fartøyet som markerte starten for Island Offshore som rederi, har vært på kontrakt for Equinor sidan 2006. Etter tretten år med god og effektiv drift er det altså slutt.

Ser arbeid utenfor Norge

Walaunet sier til Sysla at de nå går inn i vintersesongen, som pleier å være krevende, og at det dermed kan ta tid før de får landet en ny kontrakt.

– Vi forbereder oss på at det kan gå frem til våren før vi vet noe mer, sier han.

Han understreker at Island Frontier er et spesialfartøy som er utrustet for brønnintervensjon, og at det beste hadde vært om de kunne fortsatt med denne type arbeid.

– Vi ønsker i utgangspunktet å bruke fartøyet til dette, men dette markedet i Norge er begrenset. Men vi ser muligheter utenfor norsk sokkel, sier han.

Selskapet ser også på muligheten for å gjøre annet type arbeid på norsk sokkel. Hvis fartøyet skal brukes til andre formål enn brønnintervensjon må selskapet imidlertid gjøre ikke ubetydelige investeringer i skipet, sier Walaunet.

– Det beste alternativet, bortsett fra å få mer arbeid på norsk sokkel selvsagt, er nok om skipet ble sysselsatt i lignende operasjoner internasjonalt, sier Walaunet til Sysla.

Vil flagge ut til NIS

Nå skal båten flagges om til det internasjonale NIS-registeret. De ansatte ombord vil da gå på internasjonale tariffavtaler.

– Vi har fortsatt sterk tro for at vi skal skaffe arbeid til Island Frontier, men det kan bli utenfor norsk sokkel, og da utenfor Flyteriggavtalen, sier han.