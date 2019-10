Ved 13-tiden tirsdag ettermiddag røk fortøyningene til stålmerden «Aquatraz», som er eid av Midt-Norsk Havbruk, som følge av vindkast opp mot 36 meter i sekundet.

Den 500 tonn tunge merden var hevet over vann da uhellet inntraff, og sto på spesialbygde stållektere for vask før den skal settes i ny produksjon, opplyser selskapet i en pressemelding.

Slept til land

Ved 05-tiden natt til onsdag var redningsoperasjonen avsluttet og merden på plass i rammefortøyningen på lokaliteten Eiterfjorden i Nærøy kommune i Trøndelag. Flere servicefartøy deltok i arbeidet, og i en periode fikk Midt-Norsk Havbruk støtte og motorkraft fra redningsskøyten RS Harald V.

– Jeg vil berømme mannskapene våre for rask og resolutt handling. Nok en gang viser de sin dyktighet. I etterkant skal vi gjennomgå hendelsen for å ta lærdom av den. Dette vil endre vår prosedyre for vask og desinfeksjon av «Aquatraz», sier daglig leder Frank Øren i meldingen.

Det skal ikke være synlige skader på merden, og de neste dagene skal den gjennom en grundig inspeksjon.

«Aquatraz» er en semi-lukket, stiv, hevbar oppdrettsmerd som er utviklet for å utnytte de naturgitte forholdene for oppdrett lands Norskekysten, ifølge Midt-Norsk Havbruk.

Prosjektet har fått sitt navn fra fengselsøyen Alcatraz utenfor San Fransisco, og poenget med merden er at den skal være rømningssikker.

Tømt for fisk

Midt-Norsk Havbruk har fått fire såkalte utviklingstillatelser fra staten, som er gratistillatelser som gis for å øke innovasjon i næringen, og skal ha fire stålmerder som bygges ved Fosen Yard.

Den første fisken bisken ble satt ut i merden i november i fjor, og merden har produsert sin første generasjon med fisk og var tømt for fisk, i likhet med resten av lokaliteten i Eiterfjorden.

Merden som slet seg, er en førstegenerasjons pilotmerd, og er den del av et flerårig utviklingssamarbeid mellom Midt-Norsk Havbruk AS og Seafarming Systems.

Etter planen skal den settes i ny produksjon sammen med andregenerasjons «Aquatraz»-merder på lokaliteten Kyrøyan i Vikna i Trøndelag.

Midt-Norsk Havbruk opplyser onsdag at det var gjort ekstra sikringsarbeid med fortøyningene da det var meldt sterk vind.

Selskapet opplyser at når merden er nedsenket i sjøen og fylt med fisk, vil den ikke være utsatt for denne type vindpåvirkning.