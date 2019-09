Equinors vindprosjekt på Dogger Bank i den britiske delen av nordsjøen vil være Equinors største prosjekt i perioden frem til 2026, og det sjette største offshoreprosjektet i hele verden, anslår analyseselskapet Rystad Energy.

Les også: Equinor skal utvikle verdens største havvindpark

Fredag forrige uke ble det kjent at Equinor sammen med operatørselskapet SSE skal bygge ut Dogger Bank. Til sammen skal investeres ni milliarder britiske pund, tilsvarende rundt 100 milliarder kroner.

Vindparken vil ifølge Rystads analyser overgå andre store Equinor-prosjekter som utviklingen av oljefeltene Carcara i Brasil og Rosebank i Storbritannia, og vil investeringsmessig være på nivå med dypvanns oljefeltet Lula i Brasil, som er den femte største offshoreutbyggingen i verden.

60 milliarder i EPCI-kontrakter

Den største delen av utbyggingskostnaden vil ifølge Rystad være såkalte EPCI-kontrakter, som står for prosjektering, innkjøp, konstruksjon og installasjon, med kontrakter for hele 6,6 milliarder dollar, tilsvarende i underkant av 60 milliarder kroner.

Subsea-investeringene ventes til 1,65 milliarder dollar, eller 14,9 milliarder kroner, mens drift- og vedlikeholdsinvesteringene ventes til 1,1 milliard dollar, tilsvarende 9,9 milliarder kroner.

Anslagene er for perioden 2020 til 2026.

Til sammenligning var de samlede investeringer for første fase av Johan Sverderup-utbyggingen 83 milliarder kroner, og fase to ventes å koste 41 milliarder kroner.

Den samlede verdien av nye (greenfield) offshore olje og gass-kontrakter til EPCI og subsea-aktører venter Rystad at vil være på tilsammen rundt 60 milliarder dollar, eller 541,2 milliarder kroner, i 2019. Dette ventes å falle til 43 milliarder dollar eller 387,9 milliarder kroner i 2022.

Vil annonsere kontrakter neste år

Pressetalsperson Eskil Eriksen i Equinor opplyser til Sysla at Equinors andel av finansieringen av vindkraftprosjektet ikke er klar ennå, ettersom Dogger Bank skal prosjektfinansieres. Det vil si at prosjektet vil søke finansiering fra andre investorer i markedet.

Han understreker imidlertid at Dogger Bank kan bli verdens største havvindprosjekt.

Eriksen påpeker at norske leverandører ikke er aktive i markedet for de største kontraktene for vindturbiner, men trekker frem flere andre områder som kan være aktuelle.

– Flere norske leverandører leverer, eller har levert, til globale havvindprosjekter, for eksempel inne prosjektering, leveranse av substasjoner og innen maritime tjenester. Innenfor disse områdene vil det være internasjonal konkurranse om oppdrag i et prosjekt som Dogger Bank, skriver Eriksen i en epost til Sysla.

Det pågår nå en anbudsprosess for kontrakter på Dogger Bank. Planen er å annonsere flere kontrakter i løpet av 2020, opplyser Eriksen.

Etterlengtet prosjekt

Sjefanalytiker for supplynæringen i Rystad Energy, Audun Martinsen, sier mange offshoreaktører venter utfordrende tider fremover.

Les også: Tror oljeservice går inn i resesjon fra neste år

Ordreinngangen for offshoreselskaper ventes å falle i starten av 2020-tallet.

– Man har etterlyst noen nye store prosjekter etter Johans Sverdrup og Johan Castberg, og dette er jo faktisk et slikt prosjekt, sier han.

Isolert sett er Dogger Bank imidlertid ikke nok til å demme opp for fallet, da trengs det flere tilsvarende prosjekter ellers i Europa også. Men vindkontraktene vil bli “ønsket velkommen med åpne armer” av maritime kontraktører, sier Martinsen.