For en uke siden kom det store nyheter fra Equinor. Oljeselskapet skal bygge det som sannsynligvis blir verdens største havvindpark i Doggerbank i Nordsjøen.

Dette er tredje gang britene gjennomdører en tildelingsrunde for offshore-vind, og denne gangen var balansenprisen rekordlave 39,65 pund per MWh. Dette er en reduksjon på nesten 30 prosent sammenlignet med tidligere auksjonene som ble holdt i 2017.

Balanseprisen er prisen man må ha for at prosjektet skal få positiv avkastning på investeringen.

Like etter at nyheten om vindparken utenfor Storbritannia ble annonsert kom meldingen om at Equinor vil bygge ut vindkraft for 27 milliarder utenfor USA.

Strømmen som skal produseres vil kunne gi strøm til 500.000 husstander i New York.

Også Kina viser interesse for havvindkraft. Equinor inngikk denne uken en intensjonsavtale med China Power International. Avtalen gjelder havvindprosjekter både i Kina og Europa.

Analyseselskapet Rystad Energy spådde tidligere denne måneden dårligere tider for den globale oljeservice-bransjen fra og med neste år. – Etter tre år med vekst vil lavere oljepriser gi resesjon, skrev selskapet.

Årsaken er få store prosjekter innenfor offshore oljenæring.

Nå viser nye spådommer fra analyseselskapet at Dogger Bank vil bli det største Equinor-prosjektet frem til 2026.

Vindparken vil ifølge Rystads analyser overgå andre store Equinor-prosjekter som utviklingen av oljefeltene Carcara i Brasil og Rosebank i Storbritannia, og vil investeringsmessig være på nivå med dypvanns oljefeltet Lula i Brasil, som er den femte største offshoreutbyggingen i verden.

500 offshoreskip kan havne på «dødslisten»

Om virkningene av havvindutbyggingen vil bedre situasjonen for offshore-rederiene i Norge er ikke kjent. Denne uken kunne Sysla melde at av 4000 offshore-skip globalt ligger hele 1100 av dem i opplag.

Nå tror analytikerne i Fernley Offshore Supply av 500 av disse igjen kan havne på «dødslisten.

–Det er en ikke ubetydelig psykologisk effekt å fjerne båter i opplag. Frykten blant rederne for at skip skal bli tatt ut av opplag, og øke markedstilbudet, minsker for hvert skip som skrapes, sa Anders Engeset, partner hos skipsmegleren Fernley Offshore Supply.

Et av skipene som har ligget lenge i opplag er forsyningsfartøye «World Opal». Denne uken meldte fôrfrakteren Eidsvaag at de kjøper skipet og bygger det om til en fôrbåt.

«World Opal» mistet en gyllen langtidskontrakt i Brasil og ble lagt i bøyene i fire år. Nå får skipet nytt liv.

Økt aktivitet i arktiske og antarktiske farvann har ført til behov for strengere regler for sikkerhet og miljøvern. Det mener den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO som for litt over ett år siden innførte et supplerende regelverk kalt Polarkoden.

Et av de norske offshorerederiene som har startet arbeidet med å sertifisere skipene sine er Solstad Offshore. Sammen med klasseselskapet DNV GL har de foreløpig fått sertifisering på skipene «Normand Drott» og «Normand Prosper».

Tirsdag denne uken kom hastemeldingen om at en russisk tråler som lå til kai i Tromsø stod i brann. Tolv av mannskapet er sendt til legevakt for sjekk av mulige røykskader.

Etter at skipet ble fyllt med tilstrekkelig mengder vann kantret fartøyet. Fredag morgen brant det fortsatt i tråleren. Nå jobber myndighetene med å finne en løsning på hvordan skipet skal heves.

Røkkes splitter nye kombinerte luksus- og forskningsyactht har endelig ankommet norsk farvann etter å ha blitt slept fra Vards verft i Tulcea i Romania.

Det neste året skal yachten utrustes og ferdigstilles ved verftet til Vard i Brattvåg i Møre og Romsdal.

Vår Energi storhandler oljefelt

Med oppkjøpet av ExxonMobils andeler på norsk sokkel, blir Vår Energi det nest største kommersielle oljeselskapet på norsk sokkel. Men direktør Kristin F. Kragseth er ikke oljemett ennå.

Hvor mye Vår Energi betaler for andelene til ExxonMobil, er ikke endelig stadfestet. Men ifølge DN er det rundt 4,5 milliarder dollar, eller nærmere 41 milliarder kroner. Bare statens eget salg av andeler forut for børsnoteringen av Statoil i 2001, er større.

Aldri før har det vært så mange felt i produksjon i Norge. Fredag formiddag presenterer Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet, den nye ressursrapporten for felt og funn. Hun slår fast at det aldri tidligere har det vært produksjon fra så mange felt. I tillegg ser selskapene på utbyggingsmulighetene for nesten 90 funn. Men, over halvpartne av de påviste ressursene på norsk sokkel ligger fortsatt i bakken. Oljedirektoratet mener selskapene må gjøre mer for å få opp mest mulig.

Da riggselskapet Saipem innførte en såkalt «clean shave policy» i forbindelse med et boreoppdrag for riggen Scarabeo 8, gikk det ikke helt glatt for seg, skriver Aftenbladet.

En av de ansatte, Kjell Henning Eriksen, ble nektet å jobbe på grunn av skjeggvekst. De ansatte måtte nemlig bruke spesielt tettsittende verneutsty, og dette harmonerte ikke med skjegg.

Eriksen ble sagt opp, men krevde oppsigelsen kjent ugyldig. Nå er rettssaken trukket.

Menneskeliv kunne gått tapt da Equinor-skip fant dumpet krigsammunisjon i kabeltraseen fra Karmøy til Johan Sverdrup-plattformen.

Om bord på «Edda Fauna» ble det tidlig i april 2018 heist opp kasser med ammunisjon fra 2. verdenskrig. Skudd gikk også av da ammunisjon ble heist opp.

På dekk ble ammunisjonen lagret i såkalte «big bags», og nysgjerrigheten til folk om bord ble så pirret at de valgte å bore hull i en patron. Les mer om den uvanlige saken.

Brønnselskapet Altus Intervention preges fortsatt av dårlige kontrakter inngått under oljekrisen. Men pilen peker i riktig retning, og i år passerer omsetningen to milliarder kroner.

De siste tre årene er det bokført et underskudd før skatt på 1,7 milliarder kroner i konsernet. I fjor var underskuddet på 296 millioner kroner før skatt. Store avskrivinger og nedskrivinger av verdien på selskapets eiendeler er en viktig årsak. Dykk dypere.

I 2017 fusjonerte oljeserviceselskapet Baker Hughes med General Electrics olje- og gassvirksomhet, GE Oil & Gas. Nå skiller de lag etter bare to år.

