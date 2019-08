Oppe på dekk rusker en svak bris i håret til Sebastian Bringsværd. Det er blitt mye vind på ham i dag, men det er han vant med, skriver Aftenbladet.

Bringsværd leder Equinors arbeid med flytende havvind. Nå har han akkurat kommet med en statusrapport på et arrangement på kailiggende Statsraad Lemkuhl under Arendalsuka, etter å ha gjort det samme på et annet arrangement noen timer tidligere.

Beskjeden fra Equinor og Bringsværd er klar til de som ser for seg at Norge bør satse på havvind nå.

– At ordningene for dette kommer på plass nå, er helt avgjørende for at Norge skal kunne være med på dette. Det er krystallklart. Internasjonalt er trykket så stort på flytende havvind nå, så dette kommer. Hvis Norge ikke er med nå, risikerer vi at toget har gått, sier Bringsværd.

Tror på havvind for plattformer

Bringsværd har spennende dager i Equinor om dagen. Han gleder seg over at det flytende havvindprosjektet Hywind Scotland etter to år leverer bedre resultater enn noe vindanlegg til havs som Equinor kjenner til i verden. Og så venter Bringsværd spent på om Enova vil støtte det norske søsterprosjektet Hywind, hvor elleve flytende havvindmøller skal gi energi til plattformene på feltene Snorre og Gullfaks.

Equinor har søkt om 2,5 milliarder kroner, fordelt over flere år. En avgjørelse om prosjektet vil få avgjørende statsstøtte er ventet i løpet av høsten og Equinor og de andre partnerne i prosjektet skal ta en investeringsbeslutning i år.

Da må tre ting på plass. Enova-støtten er en, kostnadsreduksjoner en annen, ti tillegg må det være enighet i blant eierne av feltene (lisenspartnerne) om en endelig investeringsbeslutning.

Resultatene fra Skottland, hvordan prosjektet er blitt utviklet videre og et tett samarbeid med Enova, gjør at Bringsværd er optimistisk for at Hywind Tampen – de flytende vindmøllene som skal gi strøm til olje- og gassplattformene – skal bli noe av.

– Vi har hatt noen tøffe ambisjoner, for eksempel at kostnadene skal kuttes med opp mot 40 prosent. Det står vi ved, men det viktigste er at vi viser at vi klarer å øke produksjonen, få større turbiner og flere enheter og at det totalt gir en kostnadsreduksjon. Så langt ser det positivt ut, sier Bringsværd.

Er Norge er i ferd med å havne bakpå innen havvind? Det har vært tema i Sysla-podkasten Det vi lever av. Få med deg episoden her:

Havvind trenger subsidier

Like før sommerferien la regjeringen ut et forslag om å åpne områder for havvind. For at Equinor skal satse på mer havvind hjemme i Norge, blir det endelige resultatet her viktig. Og Equinors havvindsjef er klar på hva han må mener må skje for at flytende havvind kan bli en ny industrisatsing i Norge. For det første har utviklingen kommet så langt – Hywind-utviklingen til Equinor har selv nesten 20 år lang historie – at bransjen nå er kommet forbi behovet for at teknologien må testes i demonstrasjonsprosjekter.

– Det vil vi være veldig tilbakeholdne med å støtte. Vi har ikke noe tro på det. Det er å trå vann, sier Bringsværd.

Nå er det snakk om å ta neste steg, inn i kommersialisering og industrialisering. Og da er det snakk om å få avklart hvilke rammebetingelser som gjelder – for eksempel skattemessige spørsmål – og visshet om at det er en forutsigbarhet for en slik satsing.

– Det vi trenger nå er store prosjekter innen flytende havvind, for da kan vi få kostnadene ned. Et marked her hjemme vil være viktig for at vi og andre norske bedrifter kan satse på dette, og også lykkes ute i verden. Norge har fantastiske vindressurser, og de kan vi hente og etter hvert tjene penger på.

– Og subsidier vil være en del av rammebetingelsene?

– Det er helt at det må et element av støtte til hvis dette skal realiseres i den tidsrammen vi har nå. Sammen med den flytende havvindustrien har vi satt oss som mål at flytende havvind skal være konkurransedyktig med andre energikilder i 2030, sier Bringsværd.