Oljedirektoratet melder i morgentimene tirsdag at PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 838, har boret en undersøkelsesbrønn og en avgrensningsbrønn.

Resultatet var et lite gassfunn i undersøkelsesbrønnen. Det hele skjedde 210 kilometer nordvest for Brønnøysund, i Norskehavet.

Totalt ble det funnet mellom 3 og 6 milloner standardkubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter.

«Funnbrønnen 6507/5-9 S traff på en total olje- og gasskolonne på om lag 85 meter i Fangst- og Båtgruppene, hvorav om lag 60 meter tykke sandsteiner hovedsakelig med god til meget god reservoarkvalitet.

Gass/olje- og olje/vann-kontakten ble påtruffet på henholdsvis 2034 meter og 2074 meter under havflaten», skriver direktoratet.

Rettighetshaverne vil ifølge meldingen vurdere om de skal knytte funnet opp mot Skarv-innretningen.

Brønnene ble boret av Odfjell Drillings borerigg «Deepsea Nordkapp». Som Sysla skrev i går er den nå straks i gang med å bore avgrensningsbrønn i på Draugen-feltet i Norskehavet for Okea.

