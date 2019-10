– Dette er industrihistorie som skrives, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) til Sysla.

Mandag kunne han tappe den «første oljen» fra Johan Sverdrup-feltet på Mongstad-anlegget, nord for Bergen, med hjelp fra 19 år gamle Sander Rath som er lærling i Equinor.

Vil ha flere funn

Oljen transporteres i rør fra Sverdrup-feltet i Nordsjøen, en distanse på 283 kilometer. På Mongstad lagres oljen i såkalte kaverner, som er fjellhaller, og klargjøres for videre transport med skip til markeder over hele verden.

– Det er bare en ting jeg ønsker meg i dag, og det er at vi skal finne flere Johan Sverdrup-felt, sier Freiberg.

Fakta Forlenge Lukke Mongstad Den første delen av raffineriet på Mongstad i Nordhordland ble satt i drift i 1975.

Etter at anlegget ble utvidet i 1989 økte prosesskapasiteten fra 6,5 til 8 millioner tonn råolje per år.

På 1990-tallet kom rørledninger fra plattformene Troll B og Troll C og fra landanleggene Kollsnes og Sture til Mongstad.

På Mongstad er Equinor nå involvert i et oljeraffineri, et NGL-prosessanlegg (Vestprosess), en råoljeterminal, et kraftvarmeverk og verdens største teknologisenter for CO2-fangst fra røykgass.

I tonnasje er også havna på Mongstad den største i Norge og en av de største olje- og produkthavnene i Europa, med rundt 1500 skipsanløp årlig.

I tillegg til dette er det etablert en rekke andre bedrifter på Mongstad industriområde, der forsyningsbasen på Mongstad Sør er den største.

Nær 2000 mennesker er sysselsatt i dette området, og rundt 1100 av disse er knyttet til de virksomhetene der Equinor er involvert på eiersiden.

På raffineriet på Mongstad er det ca 750 fast ansatte og om lag 65 lærlinger. I tillegg benyttes det årlig ved normal drift ca 300 leverandør-årsverk i hovedsak innenfor vedlikehold, modifikasjon, forpleining, renhold og vakt og sikringstjenester.

Sverdrup-oljen forventes å gi inntekter på mer enn 1400 milliarder kroner de neste 50 årene, hvorav mer enn 900 milliarder går til den norske stat og samfunnet.

– Rørene her på Mongstad er velferdsrør i ordets rette forstand. Jeg kan ikke komme på en bedre beskrivelse, sier Freiberg.

Den første skipslasten med Sverdrup-olje forventes å gå fra Mongstad til kunder i Asia allerede denne uken.

Den første lasten vil fraktes med tankskipet «Orpheas», via Suezkanalen, til Kina.

Fremtidige laster forventes å romme mellom 600.000 fat opptil 2 millioner fat. Den første lasten er på en million fat, som med en oljepris på 60 dollar per fat vil ha en markedsverdi på om lag 60 millioner dollar, eller over en halv milliard kroner.

Oljehistorie

Produksjonen på Sverdrup-feltet startet 5. oktober. Datoen skriver seg inn i norsk oljehistorie – feltet er det tredje største på norsk sokkel og den første gigantutbyggingen siden 1980-tallet.

Operatør Equinor leverte utbyggingsplanen til Johan Sverdrup i februar 2015. Prosjektet bragte med seg investeringer på rundt 100 milliarder kroner. Omtrent samtidig rammet en av de verste oljekrisene på lang tid norsk sokkel.

Sent på kvelden onsdag 16. oktober kom den aller første oljen til anlegget på Mongstad.

– Det er en skikkelig «once in a lifetime»-opplevelse. Jeg er veldig glad for at alt har gått som det skulle og vi har klart å gjennomføre dette uten hendelser, sier fabrikksjef på Mongstad Rasmus F. Wille til Sysla.

Det er forventet at anlegget på Mongstad vil motta opptil 440.000 fat olje per dag fra Johan Sverdrup når første fase av utbyggingen produserer for fullt.

Når andre fase ferdigstilles i 2022, vil Mongstad motta opptil 660.000 fat olje per dag, og når Sverdrup produserer på topp vil Mongstad ta imot mer enn 30 prosent av oljen fra norsk sokkel.

Med olje fra Johan Sverdrup-feltet øker antall skipsanløp på Mongstad fra 1500 til året til rundt 1700. Når andre fase fullføres er det ventet at antall anløp vil overstige 2000 i året.

– Dette betyr veldig mye for aktiviteten, og jeg opplever at alle de ansatte kjenner et veldig stort eierskap til prosjektet, sier Wille.

