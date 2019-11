Mot horisonten ligger boreriggen «West Hercules», en 40 minutters lang helikoptertur nordvest av Brønnøysund. På vei ut ser vi vakker Nordlandsnatur med fjellrekken De sju søstre, små øysamfunn, oppdrettsanlegg og en og annen fiskebåt.

Beredskapsfartøyet «Skandi Mongstad» ligger like ved Seadrill-riggen i det kalde novemberhavet. Solen stikker sporadisk fram mellom tunge skyer som beveger seg raskt over sørhimmelen. Statisk elektrisitet i luften har forsinket helikopteravgangen fra Brønnøysund med 14 timer.

På plass

Boresjef Tore Øian i operatørselskapet Wintershall Dea skal ut til riggen for å sjekke fremgangen i boreoperasjonen som startet 31. oktober. Stavanger Aftenblad får være med. I helikopteret sitter også to inspektører fra Miljødirektoratet. Brønnen på leteområdet – med navnet Nordland V – er nå den mest omdiskuterte på norsk sokkel. Den ligger helt i utkanten av området som er godkjent til leteboring, på grensen til Lofoten og Vesterålen. Trænarevet ligger åtte små kilometer lenger nord.

Træna med sine markante fjelltopper er i klar silhuett mot land denne kalde novemberdagen. Fjellene langs kysten nordover langs Vestfjorden, med et tynt lag av vinterens første snølag, skinner i rosa like før sola forsvinner i horisonten denne ettermiddagen.

Alltid kjekt å finne noe. Dag blir til kveld og boredekksarbeiderne er klare til nattens økt. Hvite overtrekksdresser er på. Vel, de har vært hvite, nå preget av siste dagers innsats for Toutatis-brønnen.

Simen Morewood Olsen fra Jørpeland er assisterende boresjef og har vært 7 år på «West Hercules».

– Det er stor oppmerksomhet rundt denne boringen, men vi opererer som vanlig. Denne gang kan det bli et stort funn, sier en spent strandbu til Stavanger Aftenblad.

Et stålblankt borerør med borekrone nederst, blir heist inn på boredekk, løftes opp og blir hengende rolig en meter over brønnen.

Tore Øian går rolig og bestemt ut på boredekket, tar et godt tak i borekrona og spytter overtroisk på stålkonstruksjonen, som skal spise seg nedover i den lange, smale brønnen, mot reservoaret som ingen vet hva inneholder.

Mange protester

Oljeselskapet Wintershall Dea har møtt kraftig motstand fra fiskerlag og miljøorganisasjoner som med mange midler har prøvd å stoppe oljeletingen i dette området. Miljødirektoratet, Klima- og miljøverndepartementet, Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet har godkjent leteboringen. Den ble senere klaget inn til Klima- og miljødepartementet av miljøorganisasjonene, men til ingen nytte.

Motstanderne mot prøveboringen kritiserer Miljødirektoratet for å ha gitt tillatelsen.

– Vi har prøvd å stoppe denne riggen med alle midler, bortsett fra å klatre opp på den. Jeg har ingen god følelse og brønnen burde aldri vært tillatt boret. Nå krysser vi fingrene for at de ikke finner noe. Skjer det et oljeutslipp her kan det drive langt inn i Lofoten. Det vil være katastrofalt for gytefelt, sjøfugler og korallrev, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom, som vil fortsette å arbeide for at ingen flere brønner blir boret i dette området.

Dette er den første brønnen som bores på lisensen 896 på Nordland V og oljeselskapet Wintershall DEA har forberedt seg grundig:

– Vi har i alle valg underveis lagt vekt på miljø. Hvordan vi planlegger brønnen, hvilken rigg vi velger til boringen, utstyret og valg av kjemikalier, sier boresjef Øian.

Havbunnen er undersøkt grundig i to omganger. En rov (fjernstyrt undervannsfarkost) har filmet store områder på havbunnen og eksperter fra risiko- og klassifiseringsselskapet DNV GL har vært med for å sikre at det ikke er sårbare arter, koraller, svamper, fisk, fugl og havpattedyr i området. Det har også ligget en bøye i havet i ett år for å måle og få best mulig oversikt over hvor strømmene i området går.

Pausefisk

I en trang container med den ene veggen helt dekket av skjermer, sitter rov-pilot Ove Moen og arbeidsleder Arild Ullenes fra Oceaneering. De har direkteoverført kamera og full oversikt over havbunnen, sikkerhetsventilen og bunnrammen.

– I denne operasjonen har vi har blitt bedt om å være ekstra på vakt, men vi er trygge på det vi holder på med og er ikke nervøse. Vi har ikke lyst å være ansvarlig for noe, sier Ullenes.

Utstyret de bruker er godt vedlikeholdt og for sikkerhets skyld er helt brukbare hydraulikkslanger byttet ut. Miljøskadelige oljer er for lengst historie.

Undervannsfarkostens kraftige lys lokker til seg store mengder av fisk. Lyr, sei, torsk, lange og uer i store størrelser svømmer nysgjerrig rundt de nyankomne stålkonstruksjonene, badet i et lampelys de aldri før har sett.

På havbunnen er det sand og leire. Selve borestedet er omtrent 8 meter i diameter, men det er mulig å se spor av boringen, kanskje hundre meter ut. Det er borekaks, grus fra havbunnen og bergartene nedover i grunnen som blir liggende på bunnen.

Sikker operasjon

– Har dere noen gang tidligere jobbet så intenst med en brønn?

– Nei. Dette er helt spesielt og de undersøkelsene som er gjort nå er ekstremt grundige, sier Tore Øian.

– Samme hva vi undersøker er det miljøet som har avgjørende betydning. Sannsynligheten for at vi får en utblåsning er ekstremt liten, sier han. Det ligget en bøye og målt strømmene i havet i ett år for å få best mulig oversikt over hvor strømmene i området går, forteller han.

I tillegg viser undersøkelser deres at strømmene går utover og ikke innover Vestfjorden. Oljeselskapet bruker standardiserte undersøkelser som følger alle søknader til utbygging på norsk sokkel. Basert på disse modellene vil et oljesøl drive utover og nordover. Hvis den likevel skulle treffer land tar det seks døgn.

Et fartøy med oljevernutstyr om bord ligger ved riggen når boringen er i oljeførende lag. I løpet av to timer skal lensene være på havet. På Åsta Hansteen-plattformen er det et skip som kan være på plass i løpet av åtte timer. I tillegg er det utstyr klart til bruk i Sandnessjøen.