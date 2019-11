– De gode tidene er ikke her lenger. Nå er vi nødt til å følge bedre med i markedet. Selv om vi kanskje har bedre rigger enn konkurrentene, må vi by under de for å vinne kontraktene.

Det sier den ferske COSL-toppsjefen, Frank Tollefsen.

Sysla treffer han om bord i COSL Innovator, som har ligget til kai på Ågotnes i over et år uten jobb.

Men opplag er det ikke snakk om, ifølge Tollefsen.

I stedet for å skalke lukene, har COSL valgt å beholde bemanningen på riggen og kjøre systemene om bord jevnlig, for å kunne være klar til jobb på kort tid.

– Det har vært en stor, strategisk investering fra selskapets side, sier COSL-sjefen.

Åpen rigg

I sommer benyttet han anledningen til å vise frem riggen til alt fra potensielle kunder til skoleklasser. 50 oljeselskaper fra Norge og Storbritannia har vært invitert om bord.

Tollefsen har jobbet med rigger i over 30 år, og kaller seg selv en for en uvanlig sjef. Med erfaring som riggmanager og operasjonssjef er han spesielt opptatt av drift, og mener bestemt å se et marked i bedring.

– Det har vært kontrahering av flere nye rigger til Nordsjøen, og de fleste går rett i jobb. Samtidig ser vi at det er ytterligere behov enn det de kan ta unna. Derfor tenker vi at Innovator er en av de neste som sikrer jobb, sier han.

COSL Innovator er en sjettegenerasjons, halvt nedsenkbar DP 3-rigg, som vil si at den er designet for både dynamisk posisjonering og forankring. Ifølge Tollefsen er riggen minst like bra som de nyere riggene som er kommet til Nordsjøen den siste tiden.

Bølgen som endret riggnæringen

Det er snart fire år siden riggen ble rammet av en kjempebølge på jobb på Trollfeltet i Nordsjøen. Én ansatt hos en underleverandør til COSL omkom momentant da bølgen slo inn vinduet på lugaren.

I tiden etter fulgte rettssaken mot Equinor for urettmessig oppsigelse av riggkontrakten, og som følge av denne hendelsen ble det utarbeidet helt nye sikkerhetskrav for alle rigger.

Tollefsen sier det var viktig å få klarhet i at ulykken ikke var noen sin feil. Han legger ikke skjul på at den fatale ulykken har preget selskapet, midt i den verste oljekrisen.

– Det var en alvorlig og dramatisk hendelse, som både vi og resten av bransjen har lært mye av. Nå er jeg opptatt av at fokuset skal være å se fremover og få etablert en positivitet rundt selskapet, både for de ansatte og kundene våre, sier Tollefsen.

Vil ha flere rigger

Målet er å få Innovator i jobb tidlig på nyåret og ansette flere folk. Deretter ønsker toppsjefen seg flere COSL-rigger til Nordsjømarkedet. 6-8 (usikker på dette tallet) hadde vært ideelt, ifølge Tollefsen.

COSL har heller ikke fått alle jobbene de burde ha hatt, mener Tollefsen, og forteller om frustrasjonen over å se gamle rigger fra 70-tallet som har sikret seg jobb i Nordsjøen. Han mener konkurrentene har vært flinkere til å markedsføre seg, og sier at COSL vil være mer fremoverlent i tiden som kommer.

Selv om riggselskapene er blant dem som har vært hardest rammet av oljekrisen, sier Tollefsen at man ikke bare kan skylde på dårlige tider, men mener selskapene har vært for dårlige til å tenke nytt. Han åpner for at COSL nå skal ta på seg flere oppgaver utover ren riggdrift.

– Vi er ikke fremmed for å ta på oss et mer komplett arbeidsomfang. Markedet er i endring, og vi må bore brønner billigere enn før og tilby flere tjenester, sier Tollefsen.

Dette kan innebære oppdrag som tidligere ble ansett som for små eller tjenester som oljeselskapene gjorde selv.

– Vi kan ikke velge og vrake som før. Nå må vi ta på oss de jobbene og den risikoen som vi kan for i holde hjulene i gang. Tankegangen vår skal være at hvis vi har et oppdrag er det lettere å få et nytt, sier Tollefsen.

Han trekker frem de kinesiske eierne (se faktaboks) som en viktig støtte når selskapet skal snu seg rundt i et endret marked.

– De fleste konkurrentene våre er veldig styrt av lånegivere og andre interessenter, da er det ikke så lett å manøvrere og utforske nye muligheter. Våre eiere er derimot svært støttende til at vi kontinuerlig leter etter nye forretningsmuligheter, sier Tollefsen.

Fakta Forlenge Lukke COSL Drilling Europe er et datterselskap av China Oilfield Services Limited (COSL).

Selskapet er eid av kinesiske myndigheter gjennom China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

COSL Drilling Europe har hovedkontor i Stavanger.

Flåten består av fire borerigger og to boligrigger i Nordsjøen.

Boligriggene COSLRigmar og COSLRival jobber i både norsk og britisk sektor av Nordsjøen.

Teknologi og autonomi

Gjennom sommeren har Innovator ligget et steinkast unna en av konkurrentenes rigger, West Mira, som er verdens første hybride borerigg. Også COSL vil bruke batteri på riggene sine for å redusere miljøavtrykk og kutte kostnader. Digitalisering av drift, optimalisering av vedlikehold og autonome rigger er også noe Tollefsen er opptatt av.

– Teknologien for autonome rigger er her allerede, og mange av operasjonene gjør vi uten folk i boreområdet. Men jeg ser for meg at det vil være noen steg til før vi har en fullt ut autonom rigg, sier han.

En av de største utfordringene fremover for riggnæringen tror COSL-sjefen vil være å tiltrekke seg de beste hodene.

– Oljebransjen generelt har en kjempejobb å gjøre for å tiltrekke seg ungdom. Mulighetene innenfor teknologiutvikling i bransjen er underkommunisert, og vi har ikke vært flinke nok til å vise frem alle mulighetene vi kan tilby, sier han.