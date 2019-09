– Vi har fått melding om at det er røykutvikling og eller brann i maskinrommet på en tankbåt som ligger ved Stureterminalen, men dette er ikke bekreftet ennå, sier vaktkommandør Håkon Myking ved 110-sentralen til BT ved 11.15-tiden fredag formiddag.

Brannvesenet i Øygarden er kommet frem til Stureterminalen. Ifølge Arne Pettersen ved 110-sentralen er det 40 kubikk med olje om bord i båten, skriver E24.

Skipets kaptein melder om at alle de 23 personene om bord på skipet er gjort rede for, ifølge en pressemelding fra Equinor.

Se video fra Redningsselskapet under:

– Fokuset vårt nå er å bistå skipet. De har som et føre var-tiltak har de evakuert terminalen, med unntak av de som har beredskapsoppgaver, sier talsperson i Equinor Eskil Eriksen, til Sysla.

Les mer om fartøyet i faktaboksen under:

Fakta Forlenge Lukke «Dubai Harmony» Råoljetanker med flagg fra Bahamas

Stod ferdig i 2005

Eid av Dubai Navigation Corp

Bygget ved: Samsung Shipbuilding & Heavy Industries i Sør Korea

Hjemmehavn: Nassau

Bruttotonn: 62 806 tonn

Dødvektstonn: 115 340 tonn

Lengde 249 meter, Bredde: 43 meter Kilde: Baltic Shipping / Gard

Evakuerer personell fra terminalen

Oljetankeren stod ferdig ved Samsung Heavy Industries i Sør Korea i 2005 og seiler under flagg fra Liberia. Skipet er av typen Aframax på 115.340 dødvektstonn.

– Kapteinen har besluttet at de skal arbeide med å slukke brannen, men kapteinen har bedt om bistand fra sivilt brannvesen. Det er fortsatt flammer løs i maskinrommet, sier Bjarte Rebnord som er vikarierende operasjonsleder i Vest politidistrikt.

– Hvor dramatisk er en slik brann?

– Det er et stort farepotensial når det er brann om bord i en oljetanker, og det er alltid en grad av eksplosjonsfare. Det er bakgrunnen for evakueringen på Stureterminalen, sier Rebnord.

Han forteller at Hovedredningssentralen i Sør-Norge har koblet seg på og har redningsskøyte og slepebåter liggende i beredskap rundt «Dubai Harmony».

Les mer om Stureterminalen i faktaboksen under:

Fakta Forlenge Lukke Stureterminalen Tar i mot råolje fra:Oseberg-området via en 115 km lang oljerørledning, og fra Granefeltet via en 212 km lang oljerørledning.

Etter planen skal Edvard Grieg og Ivar Aasen kobles på.

Anlegget har to kaianlegg som kan motta oljetankere på opp til 300.000 dødvekttonn (dwt).

I dag anløper ca. 120 oljetankskip og LPG-tankskip i året. Dette antallet vil øke når Edvard Grieg og Ivar Aasen-feltene kobles på.

Eier av terminalen er Statoil (operatør) 36,24 %, Petoro AS 48,38 %, ConocoPhillips 2,40 %, ExxonMobil 4,33 % og Total 8,65 %. Kilde: Equinor

– Det er meldt om røykutvikling i oljetankeren «Dubai Harmony». Det er fortsatt mannskap ombord i tankeren. De holder på med slukking sammen med brannvesenet, opplyser Vest politidistrikt på Twitter ved 11.40-tiden.

– Viss grad av kontroll

– Det er meldt om flammer og røyk fra maskinrommet, men det skal være en viss grad av kontroll over situasjonen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt til NTB klokken 11.50 fredag.

Han forteller at det er 23 mann om bord og de bistår i slokkearbeidet.

– Terminalen er nedstengt og det er kun nøkkelpersonell igjen. Til sammen 106 personer er evakuert, sier operasjonslederen.

Pressetalsmann Eskil Eriksen i Equinor forteller at de mobiliserer beredskapsorganisasjonen slik at de kan bistå.

– Det er brann i maskinrommet på et fartøy. Nødetatene er på stedet. Det er skipet som håndterer denne hendelsen, sier Eriksen til BT.

Det er Equinor som er operatør for Stureterminalen.

Opprettet sikkerhetssone

Det er opprettet en sikkerhetssone på 500 meter rundt «Dubai Harmony».

– For det første er det for at folk skal få arbeidsro, men det kommer også en svart oljeholdig røyk som ikke er sunn, sier avdelingslederen ved 110-sentralen.

I forbindelse med sammenstøtet mellom marinefartøyet «Helge Ingstad» og tankskipet «Sola» TS utenfor Sture-anlegget i Øygarden, stengte også Equinor ned driften på anlegget.

Equinor bisto da politiet og hovedredningssentralen med sin beredskapsorganisasjon.