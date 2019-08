De siste årene har oljebransjen opplevd sviktende rekruttering. Samtidig vil halvparten av de ansatte i Equinor gå av med pensjon innen ti år.

Nå ser trenden ut til å ha snudd. I år mottok Equinor nesten 1700 søknader fra hele landet til om lag 150 lærlingplasser.

Dette er det høyeste søkertallet på fem år.

Forrige uke var lærlingene som slapp gjennom nåløyet samlet på Flesland for å ønskes velkommen i Equinor. De skal jobbe offshore og på landanlegg, blant annet som industrimekanikere, energioperatører og som lærlinger i kjemiprosessfaget.

Lærlingplasser i Equinor 1673 personer søkte lærlingplass i 2019. Dette er en økning på 24 prosent fra 2018.

Blant søkerne var 221 kvinner, noe som utgjør en økning på 19 prosent.

Søkerne kommer fra 18 fylker.

151 lærlinger har nå fått tilbud om lærlingplass, 35 kvinner og 116 menn.

Equinor har til enhver tid 300 lærlinger.

– Gleder meg til å lære

17 år gamle Turid Elin Tjoland fra Tysvær er en av 35 kvinnelige lærlinger i årets kull.

På selveste 18-årsdagen setter hun kursen mot Gullfaks A, hvor hun skal være lærling i kjemiprosessfaget.

– Det er dette som er drømmen min og det jeg vil jobbe med. Jeg er stolt over utdanningen min, og gleder meg til å lære masse, sier hun til Sysla.

I løpet av de to neste årene venter 16 turer til Gullfaks A. Tjoland er forberedt på å tilbringe både bursdager og høytider borte fra familie og venner, og forteller at mulighetene til å videreutdanne seg i selskapet var en av grunnene til at hun søkte lærlingplass i Equinor.

– Vi vil fortsatt være avhengige av olje og gass, og det vil være jobb på Johan Sverdrup i 50 år fremover. Samtidig har Equinor mye makt til å kunne påvirke utslipp i tiden fremover, sier hun.

– Gode muligheter for fast jobb

Irene Rummelhoff, som er øverste sjef for markedsføring, midstrøm og prosessering i selskapet, representerte konsernledelsen under møtet med de nye lærlingene.

Hun mener de har gode sjanser for å bli tilbudt fast jobb når lærlingtiden er over.

– De siste to årene har vi vært priviligerte. Selv om det er hard kamp om lærlingene i bransjen, kan vi velge fra øverste hylle, sier Rummelhoff til Sysla.

Hun tror det høye aktivitetsnivået i bransjen har gjort lærlingplassene mer attraktive, men tror også navnebyttet kan ha hatt en positiv effekt på søkertallene.

– Jeg tror folk opplever at vi genuint ønsker å utvikle oss i en mer fremtidsrettet og fornybar retning, sier Rummelhoff.

Kun en energioperatør

Det er imidlertid kun én av de 151 lærlingplassene som er forbeholdt fornybar energi og havvind.

19 år gamle Daniel Pedersen Skaara er den eneste av søkerne som har fått lærlingplass som energioperatør. Han vil jobbe offshore, på Mongstad og med offshore vindprosjekter, der han sannsynligvis skal til Sheringham Shoal i Storbritannia.

– Jeg synes mulighetene til å jobbe internasjonalt virker spennende. To lærlinger som allerede er utplassert på Sheringham besøkte oss på Dalane videregående skole tidligere i år, og det de fortalte hørtes veldig interessant ut, forteller Skaara.

– Mye kan gjøres fra innsiden

I likhet med de andre lærlingene rundt bordet, håper han å kunne jobbe i bransjen resten av livet.

Selv om flere av dem har bekjente som streiket for klima tidligere i år, hindrer ikke dette dem fra å gå inn i bransjen.

– De største forandringene kan man gjøre fra innsiden, mener Jørgen Bråtveit (18) og får støtte fra Erik Nygård (19) og Erik Beckstrøm (19).

– Den livsstilen vi har vendt oss til i Norge, skyldes jo oljerikdommen. Selv om det er stort fokus på klima, tror jeg også det er mange som har vendt seg til en fin livsstil som ikke tenker over alt oljen faktisk benyttes til, mener Beckstrøm.

