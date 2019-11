Ivan Vindheim er ny konsernsjef i Mowi, verdens største oppdretter av atlantisk laks og det fjerde største selskapet på Oslo Børs målt etter markedsverdi.

Vindheim overtar etter Alf Helge Aarskog, som går på dagen etter å ha sittet i sjefsstolen i nesten ti år.

Selskapet har hovedkontor i Bergen, og John Fredriksen som største eier.

Vil sette preg over tid

Aarskog har vært sjef siden 2010. Vindheim på sin side har vært finansdirektør nesten like lenge, siden 2012, og representerer dermed kontinuitet når han tar over.

– Jeg har nå vært her en stund, og begynner ikke helt på nytt, sier Vindheim til Sysla.

Planen fremover er å levere på selskapets og styrets strategi, sier han, og understreker at Aarskog leverer fra seg et selskap i “ship shape”. Etter hvert vil den nye ledelsen imidlertid også sette sitt preg.

– Styret og jeg har naturlig nok noen tanker om fremtiden, og over tid vil vi selvsagt sette vårt preg på selskapet. Men vi må ta dette i naturlig rekkefølge. Dette har først og fremst vært et personskifte, og det blir business as usual, sier Vindheim.

52 år gamle Vindheim kommer fra Jølster i Sogn, og har tidligere blant annet gått på NHH og vært finansdirektør hos konkurrenten Lerøy Seafood.

– Det jeg brenner for er driften, og arbeidet rundt det strategiske. Det er mine to virkelig store interesseområder, sier Vindheim.

I tillegg vil han fokusere på organisasjonsbygging, og understreker at man blir aldri bedre enn folkene man har. Mowi har i dag nesten 15.000 ansatte, fordelt på 25 land.

Mener grunnrenteskatt vil flytte investeringene

I det siste har debatten om grunnrenteskatt i oppdrettnæringen rast, etter at et utvalg la frem en anbefaling om en skatt på 40 prosent av overskuddet.

Utvalget, som ble ledet av økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe, slår fast at naturgitte fortrinn for oppdrett samt reguleringer fra myndighetene har gitt opphav til en betydelig grunnrente i næringen, som de mener delvis burde tilfalle fellesskapet.

Mowis nye konsernsjef mener en slik skatt ville vært ødeleggende for næringen i Norge. Han viser til at skatt er en kostnad som alle andre, og kapitalen vil bli investert der kostnadene er lavest.

– Laks er ikke stedbundet, vi må ikke gjøre dette i Norge. Men vi gjør det her fordi det er her vi har lavest kostnader, sier Vindheim.

– Samtidig er det et begrenset antall steder i verden som egner seg for oppdrett?

– Ja, hvis du begrenser deg til sjøen. Men man holder på å bygge en industri på land. Det eneste som kan gjøre at vi vil drive i fjorden i fremtiden, er at det er lavest kostnader der, og det vil en grunnrenteskatt ødelegge, sier Vindheim.

Flere aktører har satset på utvikling av landbasert oppdrett, men foreløpig har ingen fått det til å bli lønnsomt. Dersom oppdrett på land lykkes vil imidlertid produksjonen trolig plasseres nærmere markedene, sier Vindheim, og legger til at “det er ikke i Norge”.

– Så jeg er redd for at en grunnrenteskatt vil resultere i færre arbeidsplasser langs kysten, og dermed også lite i skatt, sier Vindheim.

Dermed tror han ikke at politikerne ikke vil gå inn for forslaget, og sier han er trygg på at denne ballen blir lagt død.

Satser på fjordene

Mens andre oppdrettsselskaper har satset store penger på oppdrett lenger til havs, og forsøk på å flytte hele produksjonen på land, har Mowi vurdert å skrote sine planer for nyvinning “Egget” på grunn av høye kostnader.

Oppdrettsgiganten ville også bruke milliarder på oppdrett på havbunnen, men fikk avslag fra fiskerimyndighetene.

– Vi noterer oss at det foregår prosjekter både offshore og på land. Vi har lagt inn våre ressurser i fjordene. Men det betyr ikke at vi utelukker andre måter å gjøre dette på. Vi følger med, og hvis ting endrer seg så må vi tilpasse oss, sier Vindheim.

Han sier selskapet har tro på at produksjon i fjordene vil være den mest effektive måten å produsere på også fremover.

– Det er enormt mange prosjekter, og vi kan ikke være med på alt. Men vi har vår andel forskning og utvikling, og det har høy prioritet. Det er det som driver verden fremover, sier Vindheim til Sysla.

