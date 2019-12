Fekltet er et landbasert olje- og gassfelt i Vest-Sibir, der Equinor eier en tredjedel og Rosneft to tredjedeler.

– Dette er en viktig milepæl i fellesprosjektet vi har arbeidet med i syv år, sier Elisabeth Birkeland Kvalheim, landsjef for Equinor i Russland i en pressemelding.

North Komsomolskoye-prosjektet var en del av den strategiske samarbeidsavtalen som ble inngått av Rosneft og Equinor i mai 2012.

Siden 2018 har partnerne gjennomført prøveproduksjon på feltet for å bedre forstå reservoaregenskapene og legge grunnlaget for beslutningen om fullfeltutbygging, skriver Equinor i en pressemelding.

– Gjennom årene har vi bygd opp et sterkt arbeidsforhold til Rosneft og vist at vi kan levere effektivt og sikkert sammen. Dette er et godt grunnlag for de neste fasene av prosjektet, sier Kvalheim.

Samlede utvinnbare volumer i fase 1 anslås til 250 millioner fat olje og 23 milliarder kubikkmeter (bcm) gass.