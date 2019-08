Yachten ble levert i 2014, men det var først i 2016 Liverpool FC-eier John W. Henry kjøpte yachten – som den gang het «Ester III». Han omdøpte yachten til «Iroquois», før han senere ga den navnet «Elysian», ifølge nettstedet superyachtfan.com.

Den 66 meter (216 fot) lange yachten har blant annet helikopterdekk, bar, treningsrom. På akterdekket er det et stort svømmebasseng.

Fakta Forlenge Lukke «Elysian» Lengde: 66 meter

66 meter Bredde: 12 meter

12 meter Byggeår: 2014

2014 Fart: 16 knop

16 knop Bruttotonn: 1527

1527 Eier: John W. Henry Kilde: Lürssen, Marinetraffic.com

Tidligere i uka meldte også «Anna» sin ankomst. Den 104 meter lange yachten har vært på tur innover Lysefjorden og ligger onsdag til kai ved Konserthuset i Stavanger, skriver Aftenbladet.

Luksusyachten er designet av den norske skipsdesigneren Espen Øino. Øino er også mannen bak designet til den splitter nye yachten Flying Fox som besøkte Stavanger og Lysefjorden i mars. Øino står bak designet til 50 av verdens luksusyachter.

I 2025 er det anslått at det vil være over 1100 yachter over 70 meter i verden. Det er 400 flere enn det var i 2010, ifølge Aftenposten.

Så langt i år har Havnevakten i Bergen registrert 92 yachtanløp, melder Bergensavisen. Mange av farkostene har riktignok seilt inn og ut flere ganger, og siden 1. januar har yachtene lagt igjen 1,75 millioner kroner i havneavgifter.

Også på Sunnmøre har flere luksusyachter vært å se i sommer. I begynnelsen av august lå superyachten «Ace» ved Skansekaia i Ålesund. Yachten skal være verdt drøye milliarden, kan leies for én million euro i uken, og har sitt eget kelnerskip.