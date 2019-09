Vindkraftbransjen vil lokke kommuner med flere skattekroner

Bygging av vindkraft skaper bitre lokale konflikter. Naturvernerne setter seg foran gravemaskinene for å stoppe vindmøllene. Klimaforkjemperne og myndighetene er positive til flere vindmøller for å erstatte fossil energi.

Midt imellom står vertskommunene: De vakler mellom lysten på skatteinntekter og frykten for ødelagte landskap.

Vindkraftnæringen vil dempe konfliktene og fremme sin egen sak ved å øke vertskommunenes skatteinntekter. Da er skattereglene for vannkraft en opplagt mal for vindkraften.

Idag er det bare eiendomsskatten som gir vertskommunene inntekter.

Analyseselskapet Ny Analyse har laget en rapport som viser at kommunenes skatteinntekter fra vindkraft kan mer enn dobles i løpet av et par år ved å skattlegge vindkraft som vannkraft.

Analysen er bestilt av Norsk Vind AS i Stavanger, som er stor utbygger av vindkraft.

Kommunene skal få mer

Økte kommunale skatteinntekter skal sukre sure vindmøller.

– Dersom mer av verdiskapningen kommer vertskommunene til gode, kan det bidra til å dempe konfliktnivået. Kommuner vil kunne se vindkraft som en mulighet, ikke en ulempe, sier partner Villemann Vinje i Ny Analyse til Aftenposten.

Vindkraftnæringens organisasjonen Norwea er enig. «Det er rimelig at mer ligger igjen i lokalsamfunn og at dette skjer gjennom skattesystemet», skriver adm. direktør Øyvind Isachsen i en e-post.

Mandag får alle parter enda mer å bite i. Da legger et offentlig ekspertutvalg frem sin rapport med gjennomgang av skattereglene for vannkraft og vindkraft. Tidligere NVE-sjef Per Sanderud har ledet arbeidet.

Skatter vindkraft som vannkraft

Analysen fra Ny Analyse konkluderer med at vindkraftkommunenes inntekter i 2022 kan økes fra 280 mill. kroner etter gjeldende regler til rundt 670 mill. ved å innføre de samme spesialskattene som vannkraften har (se fakta).

Fakta Forlenge Lukke Spesialskatter knyttet til vannkraft Naturressursskatt: 1,1 øre/kilowatt-time (kWh) til kommunen. 0,2 øre/kWh til fylkeskommunen. Skatteinntekt: 1,64 mrd. kroner i fjor.

Konsesjonskraft: Rundt 6 terawatt-timer (TWh) til kommunen, rundt 3 TWh til fylkeskommunen. Kommunene og fylkeskommunene får kraften billig etter særlige regler. De kan selge den i markedet eller fordele den billig til innbyggere og næringsliv. Verdien vil avhenge av markedsprisen på kraft.

Konsesjonsavgift: Utlignes etter særlige regler, basert på størrelsen på kraftverket. Omtrent 0,45 øre/kWh til kommunene. Skatteinntekt, kommunene: rundt 640 mill. kroner i fjor. Skal brukes til næringsutvikling.

Grunnrenteskatt: 37 prosent ekstra skatt på særlig høye overskudd. Begrunnelse: kraftverkene utnytter en knapp naturressurs. Skatteinntekt til staten i 2017: 6,33 mrd. kroner.

Eiendomsskatt: 2,25 mrd. kroner til vertskommunene i fjor. Er ikke en særskilt skatt på vannkraft. Kilde: Rapport fra Ny Analyse.

Naturressursskatten for vannkraften er utformet slik at den kommer til fradrag i den vanlige overskuddsskatten. Ny Analyse regner med at det skal skje på samme måten for vindkraften.

Denne nye spesialskatten til vindkraftkommunene blir dermed betalt ved at staten gir bort noe av sine skatteinntekter. Virkningen for vindkraftverket blir null så lenge overskuddet er stort nok.

Konsesjonsavgifter og konsesjonskraft blir derimot ekstra kostnader for vindkraftprodusentene.

To ekstra byrder på vindkraft

Men hva skjer med investeringslysten i vind på grunn av konsesjonsavgiften og tvungen avståelse av konsesjonskraft til lav pris?

– Våre beregninger viser at lønnsomheten reduseres i moderat grad. Gitt all annen usikkerhet, bør ikke dette velte noen investeringsprosjekter, sier Vinje.

Norwea er litt mer tilbakeholdne overfor de nye byrdene. Isachsen skriver at de « … har vel historiske begrunnelser som ikke nødvendigvis gjelder for vindkraft.»

Mer vindkraft gir mer skatt

Ny Analyse legger til grunn at det blir produsert 15 TWh fra vindkraft i 2022 og har regnet på mulige skatteinntekter hvis man «i fremtiden» produserer 50 TWh .

Slår spådommen om vindkraftproduksjon «i fremtiden» til, vil ny skattlegging kunne føre til at vindkraftkommunene får godt over én milliard kroner mer enn med dagens skatteregler. Det er mer enn en dobling.

Ingen grunnrente i vind

Skatt på såkalt grunnrente i vannkraft førte i 2017 over 6 milliarder kroner inn i statskassen.

Dette er ekstra skatt på ekstra store overskudd. De ekstra overskuddene oppstår fordi fosser og andre vannfall er knappe ressurser som tilhører fellesskapet.

Ny Analyse anslår at det for tiden ikke er grunnrente i vindkraft.

– Skulle kraftprisene stige mer, blir spørsmålet om grunnrenteskatt i vindkraft mer aktuelt. Da må dette utredes særskilt, sier Vinje.