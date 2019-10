Siste nytt fredag er at fergen MF «Ytterøyningen» brenner i Kvinnherad. Dette er ifølge Sjøfartsdirektoratet første gang det brenner i en batteriferge. Du kan lese mer og følge utviklingen i saken her.

Produksjonsstart på Sverdrup

Forrige helg ble den første oljen hentet opp fra gigantfeltet Johan Sverdrup, mer enn to måneder tidligere enn planlagt. Det var dermed full jubel både onshore og offshore da produksjonen kunne starte på feltet, som er forventet å gi 2,7 milliarder fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Samtidig som Equinor kunne juble for Sverdrup, ble det mandag kjent at Martin Linge sprekker med ytterligere åtte milliarder. Den totale er overskridelsen nå på 25,7 milliarder, og konserntillitsvalgt for Safe i Equinor, Bjørn Asle Teige, mener vi nå snart kan bruke ordet skandale om prosjektet, og setter spørsmålstegn ved om det noen gang vil bli lønnsomt.

Onsdag kom det dessuten flere dårlige nyheter for Equinor. Halvannen måned etter orkanen Dorian herjet Bahamas, ble det denne uken klart at det har sluppet ut hele 119 000 fat olje fra Equinors terminal som følge av skadene etter orkanen. Dette tilsvarer rundt seks prosent av de 1,88 millioner fatene med olje som var lagret på lokasjonen. Mesteparten av oljeutslippet har skjedd innenfor eller nært terminalområdet, skriver selskapet.

Etter store svingninger i oljeprisen de siste årene, regner staten med et oljeprisfall på 18 prosent til neste år. Det kom frem da forslaget til neste års statsbudsjett ble lagt frem. Regjeringen ser heller ingen tegn til lysning når det gjelder de svake gassprisene i Europa. Norges nest viktigste vare har falt som en stein så langt i år, og hovedgrunnen for prisfallet er økt eksport av flytende naturgass, særlig fra USA og Russland, kombinert med en mild vinter som førte til lavere etterspørsel.

Tror på løsning for DOF

Etter noen turbulente uker i DOF, kunne vi denne uken melde om at styreleder Helge Møgsters selskap Laco AS er klar til å skyte inn 200 millioner kroner i ny egenkapital i DOF, dersom selskapet oppnår en “tilfredsstillende refinansieringsløsning”. Konsernsjef Mons Aase har tro på at partene i det skadeskutte rederiet skal komme til enighet, og får støtte fra Clarkson-analytiker Sven Sele som mener selskapet nå er nærmere en løsning.

Om en måned, på årsdagen for forliset, vil Havarikommisjonen offentliggjøre en ny rapport om «Helge Ingstad»-ulykken. Tirsdag ble det klart at staten har saksøkt eierne av tankskipet «Sola TS», Twitt Navigation Limited. De økonomiske konsekvensene av kollisjonen ble enorme, og bare operasjonen med å heve skipet kostet 770 millioner kroner alene. Nå skal altså skylden for fregatthavariet fordeles i Bergen tingrett i september neste år.

På Svalbard har bergingsmannskapene som skal fjerne den havarerte Austevoll-tråleren «Northguider» møtt på større utfordringer enn ventet. I en oppdatering fra Kystverket kommer det frem at det kan bli umulig å fjerne vraket i år. Den opprinnelige planen var å vente på godt vær og tette hull i skroget, flytte vraket på en lekter og frakte det til havn. Nå viser det seg derimot at en lengre periode med dårlig vær gjør at reketråleren kan bli liggende i Hinlopenstredet til neste sommer.

Grønn vekst

2018 ble et år med kraftig vekst i norsk fornybarnæring. Det kom frem i en ny rapport utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra Eksportkreditt Norge og Olje- og energidepartementet. Totalt økte omsetningen innen norsk fornybarindustri med hele 71 prosent sammenliknet med 2017, der landbasert vindkraft stod for størsteparten av veksten. Skal fornybar bli en av de viktigste eksportvarene fra Norge må det imidlertid skje mye fremover.

Fredag kom imidlertid beskjeden om at Equinor og partnerne har besluttet å investere fem milliarder kroner i havvindfeltet Hywind Tampen. Av dette bidrar Enova med 2,3 mrd. kroner i støtte og NOx-fondet med opp til 566 millioner. Havvindparken skal gi strøm til olje- og gassfeltene Snorre og Gullfaks, noe som vil spare Equinor for CO₂-utslipp tilsvarende 200.000 tonn pr. år.

