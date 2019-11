Like etter klokken 18.00 torsdag kveld kom meldingen fra Heimdal-plattformen nord i Nordsjøen om at en gassflaske hadde eksplodert.

To personer, en 22 år gammel mann og en 19 år gammel kvinne, ble tatt hånd om av helsepersonell om bord, før de ble flydd til land med Equinors eget redningshelikopter og med helikopter fra Hovedredningssentralen. Mannen ble fraktet til Haukeland Universitetsjukehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Kvinnen ligger på Stavanger Universitetssjukehus og er ikke alvorlig skadet.

Equinor har besluttet å stenge ned produksjonen på Heimdal-feltet etter ulykken.

– Vi ønsker å følge opp de som jobber på plattformen. De er naturlig nok preget av det som har skjedd, sier pressekontakt Morten Eek til Sysla.

– For å ta best mulig vare på dem har vi funnet ut at det er riktig å stenge produksjonen, legger han til.

Ifølge Eek er ikke produksjonen på Heimdal-feltet spesielt stor. Gasstransporten som går via feltet påvirkes ikke av nedstengingen.