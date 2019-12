Det kommer frem i en børsmelding onsdag.

Ifølge DN, reagerer Mohn på at hovedeier Per Sævik tok kontroll over fergererediet på én kveld denne uken, uten å varsle andre eiere.

Mandag denne uken la Sævik inn et bud på en stor del av aksjene, og fikk i løpet av kvelden full kontroll i selskapet.

Sævik-kontrollerte Havila er hovedeier av Fjord1 og ville kjøpe seg opp fra 51 til 67 prosent, og dermed sikre seg kontroll over fergeselskapet.

Samtidig ble det lagt frem planer om å slå sammen Fjord1 med det kriserammede rederiet Havila Kystruten.

Det amerikanske investeringsfondet Vision Ridge Partners kom samtidig inn som storeier inn i Fjord1, ved å stille opp med finansieringen til Havilas aksjekjøp.

Sammen eier de to selskapene nå drøyt 70 prosent av aksjene i Fjord1.

– Hensikten til partene er å utvikle Fjord1 til et integrert transport- og reiselivsselskap, herunder gjennom en potensiell konsolidering med Havila Kystruten, skrev Fjord1 i meldingen som ble sendt ut mandag.

Nest største eier

Mohn har vært nest største eier i Fjord1 med 7,8 prosent av aksjene siden selskapet ble privatisert i 2017.

Tirsdag ville ikke Mohn si til DN om han hadde solgt seg ned i Fjord1. Hovedeieren Havila hadde tilbudt å kjøpe en stor andel aksjer for 45 kroner per aksje.

Onsdag sier Mohn i en kort kommentar til DN:

– Perestroika selger ikke sin aksjepost i Fjord1 til 45 kroner per aksje, da de reelle verdiene ligger langt høyere.

På spørsmål om styreavgangen har sammenheng med at Sævik tok kontroll, og ikke informerte sine medaksjonærer, sier Mohn kort:

– Alle aksjonærer må likebehandles.

– Ikke deltatt i diskusjonen

Fjord1s konsernsjef Dagfinn Neteland sier til DN at han ble tatt på sengen av meldingen, og reagerer i likhet med Mohn på at Sævik kuppet fergeselskapet uten at de andre fikk vite noe om det.

– Fjord1 har ikke deltatt i diskusjonen om dette. Vi ble kjent med saken omtrent samtidig med markedet, sier Neteland til DN.

Tidligere i høst kom nyheten om at Mohn trakk seg fra styret i DOF og DOF Subsea med umiddelbar virkning.

Saken oppdateres.