Søndag i forrige uke startet Equinor produksjonen fra gassfeltet «Snefrid Nord». Feltet er det første funnet som knyttes opp mot moderplattformen Aasta Hansteen.

– Snefrid Nord er levert uten alvorlige personskader, foran tidsplan og innenfor kostnadsestimatet, sier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor i en melding.

Er gass redningen for et kullavhengig Europa og en bro til fornybarsamfunnet, eller er den bare en del av problemet? Hvorfor vil ikke oljeselskapene lete etter gass? Og hva er gassens politiske rolle?

Dypeste utbygging på norsk sokkel

Gassfeltet som nå knyttes opp mot plattformen er bygget ut med en brønnramme over en enkelt brønn på 1309 meters dyp. Alt kontrolleres og styres fra Aasta Hansteen-plattformen.

Les mer om Snefrid Nord i faktaboksen under:

Fakta Forlenge Lukke Snefrid Nord Partnerskap: Equinor Energy AS er operatør med en eierandel på 51 prosent. Partnere er Wintershall Dea (24%) OMV (Norge) AS (15%) og ConocoPhillips Skandinavia AS (10%)

På platå vil Snefrid Nord produsere fire millioner kubikkmeter gass per dag.

Planlagt produksjonstid er 5-6 år

Dette er den dypeste feltutbyggingen på norsk sokkel, ifølge Equinor.

Både brønnrammen og sugeankeret er levert av Aker Solutions i Sandnessjøen. Selskapet leverte også brønnrammene til Aasta Hansteen-plattformen

Det var riggen Transocean Spitsbergen som boret brønnene og Subsea 7 som gjorde jobben med å installere brønnrammene.

– Det er gledelig å se at Snefrid Nord-prosjektet har gitt ringvirkninger og aktivitet på Helgelandskysten. Dette er viktig for oss, sier Siri Espedal Kindem, direktør for utvikling og produksjon nord i meldingen.

Stor tro på Polarled

Gassen fra feltet skal fraktes med Polarled til Nyhamna i Møre og Romsdal.

Da Sysla var tilstede på dåpen til Aasta Hansteen, sa Equinors konserndirektør for Norge, Arve Sigve Nylund, at Polarled var ventet å danne grunnlaget for flere felt i Norskehavet og mange arbeidsplasser i Nord-Norge.

– Det er fem kryss på denne ledningen, og vi leter i området rundt. Allerede har vi funnet noe på feltet Snefrid Nord, sa han.

5-6 års levetid

Snefrid Nord ble oppdaget i 2015. Det blir anslått at funnet utgjør omtrent 4,4 milliarder kubikkmeter gass. Snefrid Nord skal etter planen kunne produsere omtrent fire millioner kubikkmeter gass daglig, og levetiden vil være fem-seks år.

Kindem i Equinor tror det er mulig å bygge ut flere satelitter i området som Equinor vil vurdere i fremtiden.

– Det er flere interessante prospekter og funn rundt oss, og nå som infrastruktur er på plass er det mulig å utvikle dem og mer attraktivt å lete rundt plattformen og langs rørledningen.

Equinor er operatør og har 51 prosents eierandel. Wintershall Norge, OMV Norge og ConocoPhillips Skandinavia AS er partnere i prosjektet.