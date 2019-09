Da Donald Trump ble president i USA, startet han en handelskrig med Kina. Målet er blant annet å beskytte amerikansk industri.

– Trumps mantra har hele tiden vært at han skal beskytte USA. Amerikanske jobber skal beskyttes. USAs interesser kommer først. Det får følger for hele verden, sier Afteblad-kommentator Hilde Øvrebekk i en fersk episode av podkasten Det vi lever av.

Podkasten kan du høre her:

Da handelskonflikten nylig ble strammet til, falt oljeprisen umiddelbart.

– Handelskrig fører til lavere vekst, noe som normalt gir lavere energietterspørsel. Derfor faller oljeprisen, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-Bank.

Også andre deler av norsk industri

SSB kom nylig med en rapport som går gjennom litt av hva som kan skje med Norge dersom handelskrigen trappes opp. Der står det blant annet at det kan føre lavere internasjonal etterspørsel og at prisene faller. For Norge betyr jo det lavere eksportinntekter. Sysselsettingen og ledighet i Norge kan også bli påvirket av lavere aktivitet i verden, sier Hilde Øvrebekk.

Kan bli verre

Kyrre Knudsen peker på at Norges viktigste industrier.

– Olje og fisk er enn så lenge ikke i handelskrigens sentrum. Det er ting som biler og teknologi – ting som har blitt outsourcet fra USA. Akkurat nå er vi ikke så utsatt. Det hadde vært verre hvis det var en energikamp.

– Er det sjans for at norske bedrifter kommer til å merke konflikten mer etter hvert?

– Ja, det tror jeg absolutt. 2019 ligger an til å bli et godt år for Olje-Norge fordi investeringene er høye, men dersom handelskrigen eskalerer ytterligere, vil det kunne bety mer også for norsk industri, sier Knudsen.