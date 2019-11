– Denne transaksjonen støtter Equinors strategi for å optimalisere vår landbaserte portefølje i USA, styrke vår finansielle situasjon og fokusere investeringer rundt kjernevirksomheten i landet, sier Torgrim Reitan, konserndirektør for Internasjonal Utvikling og Produksjon i Equinor, i en melding torsdag kveld.

– USA er et kjerneområde for Equinor, hvor vi nylig har kjøpt andeler i Mexicogolfen, arealer på land i Austin Chalk og Empire Wind-prosjektet utenfor New York, sier Reitan.

Equinor gikk inn i Eagle Ford-feltet i 2010. I 2015 økte Equinor eierandelen i feltet fra 50 prosent til 63 prosent og overtok fullt operatørskap. Her produserer selskapet olje og gass fra tette bergarter – også kjent som skiferolje og -gass.

Store nedskrivinger

Eagle Ford-feltet har i mange år vært et problembarn for Equinor. I mars skrev Bloomberg at Equinor var klar til å selge. Også i 2014 skal Equinor ha vært på jakt etter kjøpere til olje- og gassfeltet i Texas.

Nedskrivingene er kommet tett de siste årene. Totalt har Equinor skrevet ned USA-verdier for 84 milliarder kroner. Det kom fram i selskapets resultat for tredje kvartal i år.

På kapitalmarkeddagen i februar i fjor varslet Equinor at de hadde kuttet kostnader og for første gang siden oljepriskollapsen tjente penger i USA. Det varte ikke lenge.

Av 2,8 milliarder dollar i nedskrivninger i årets tredje kvartal, var 2,24 milliarder dollar knyttet til landvirksomheten i USA, ifølge Dagens Næringsliv.

– Utfordrende prisbilde

Transaksjonen trådte i kraft 1. oktober. Equinor vil likevel fortsette å operere feltet til transaksjonen er fullført innen utgangen av året, opplyser Equinors internasjonale talsperson Erik Haaland til E24.

Han forteller at de da de kjøpte feltet, så var det i en tidlig utviklingsfase. Til tross for at Equinor har gjort grep for å bedre produksjonskostnadene og effektivisere, så har de likevel bestemt seg for å selge.

– En større andel gass enn ventet og et utfordrende prisbilde for olje og gass på land i USA har gjort at vi nå velger å selge og fokusere våre investeringer på den voksende porteføljen vi har i USA innenfor landbasert og offshore olje og gass, samt offshore vind utenfor USA, sier Haaland til E24.