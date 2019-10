Bakgrunnen for den noe spesielle saken er at skaperen bak det populære «stolt oljearbeid» filteret på Facebook og Equinor-tillitsvalg, Idar Martin Herland, høsten 2017 skrev to leserinnlegg i Stavanger Aftenblad.

I leserinnleggene tok han opp problemstillinger knyttet til mangel på samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte for å løse utfordringer på arbeidsplassen.

Advarsel

Kort tid etter fikk Herland en skriftlig advarsel fra Equinor grunnet brudd på lojalitetsplikten ovenfor bedriften. Advarselen omhandlet det siste leserinnlegget «Misnøyens beger renner over!» 22. oktober skal saken opp i arbeidsretten.

– Jeg har hatt denne saken hengende over meg i to år og er lettet over at saken nå skal behandles. Når ting har blitt slik de er nå mener jeg at arbeidsretten er en god løsning, sier Herland til Aftenbladet.

Aftenbladet følger saken som behandles i arbeidsretten i Oslo direkte fra tirsdag 22. oktober.

Sysla kommer tilbake med mer om saken.