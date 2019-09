En rød robåt glir langsomt over vannet. Bassenget er like stort som en liten fotballbane. Midt i ligger en gul, liten plattform og dupper. Den er en mindre versjon av en såkalt halvt nedsenkbar rigg – men denne skal ikke bore etter olje og gass.

Dette er fundamentet for en fransk satsing på flytende havvind. Og Naval Energies – med den franske stat som hovedeier og røtter i den franske marines skipsverft – satser hardt. Under Japan-besøket til president Emmanuel Macron i Japan i sommer ble Naval Energies-teknologien valgt for et stort testprosjekt utenfor øylandet.

Selskapet er også med på et testprosjekt med fire vindmøller utenfor kysten av Frankrike. Fra 2021 skal de produsere strøm nok for 46.000 innbyggere.

På en tavle i et rom med utsikt over bassenget går det i vinkler, ligninger og beregninger. To menn over datamaskinene. De er her hos Sintef Ocean på Tyholt i Trondheim for teste havvindløsningen til Naval Energies – en alternativ teknologi til den Equinor utvikler.

Det franske selskapet satser offensivt, har allerede flere utbygginger på gang og ser store muligheter for flytende havvind – som har potensielt langt større areal å bygge ut enn vindmøller på havbunnen. Nå handler det om å utvikle løsningene videre og få ned kostnadene, slik at flytende havvind kan bli en reell konkurrent til annen kraftproduksjon.

Det selskapet som klarer det først, kan ha store utbygginger foran seg. Kappløpet er i gang.

– Vi har jobbet i årevis med vår løsning for flytende havvind. Vi ser store muligheter her, og nå kommer utviklingen til å gå raskt, sier Raffaello Antonutti fra Naval Energies til Aftenbladet.

Hvorvidt Norge er i ferd med å havne bakpå som havvind-nasjon har vært tema i Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør episoden her:

Selv om det franske selskapet har flere utbygginger på gang, ser ikke Antonutti på Equinor og selskapets havvindssatsing som en konkurrent.

– Nei, vi har en annen løsning. For oss er Equinor heller en potensiell partner, og det har også vært kontakt mellom selskapene, sier Antonutti.

Ute i bassenget justeres den gule plattformen til franskmennene. Snart skal den testes i trønderske innendørsbølger.

– I ferd med å ta av

Allerede i 2005 ble Equinors havvindteknologi Hywind testet i bassenget til Sintef Ocean i Trondheim. Så skulle det ta tid før ting for alvor skjedde. I 2009 ble den første demonstrasjonsmøllen (Hywind Demo, nå solgt) satt ut i havet utenfor Karmøy, og så ble verdens første flytende havvindanlegg (Hywind Scotland), med fem turbiner, satt i kommersiell drift av Equinor utenfor Skottland høsten 2017.

Nå har Equinor fått 2,3 milliarder kroner i statlig støtte for å ta neste steg med Hywind Tampen – med elleve flytende havvindmøller som skal gi strøm til fem plattformer i Nordsjøen. Her har Equinor enda ikke sagt endelig at de vil gjennomføre prosjektet, men har lovet en avklaring i løpet av høsten.

Seniorforsker Petter Andreas Berthelsen har fulgt havvindteknologien lenge. Han husker at interessen var stor hos industrien på muligheter innen havvind – men så steg oljeprisen og det ble for lukrativt fortsatt å satse på olje og gass i stedet.

– Men de siste to årene har interessen økt gradvis. Og nå er det i ferd med å ta av. Mange tar kontakt med oss for å høre om muligheter, fordi vi er med på mange forskningsprosjekt og har et stort nettverk, sier Berthelsen.

Hos Sintef Ocean følger også Bård Wathne Tveiten med på det som skjer ute i bassenget. Forskningssjefen synes det er bra at flere begynner å få opp øynene for havvind.

– Vi er med på dette. Vi pusher fornybar energi!

– Her, ikke på franske verft

For at norsk leverandørindustri skal få nye muligheter innen havvind, er Tveiten ikke i tvil om at det er viktig med et hjemmemarked. Derfor er beskjeden hans til statsminister Erna Solbergs toppmøte i Bergen tirsdag at hvis Norge vil være med, må vi satse også her hjemme – og gjøre det nå.

– Norge har vært flinke til å satse på forskningen som industrien er avhengig av. Havvind har ikke tatt fullstendig av kommersielt, men nå er ting i ferd med å skje. Å få etablert et hjemmemarked er vesentlig. At vi har hatt en oljeindustri som har kunnet satse ute i verden og er blitt verdensledende, skyldes at daværende Statoil brukte dem hjemme først, sier Tveiten.

Han mener det blir for passivt å se på havvind i Norge som energipolitikk. For forskningssjefen handler det vel så mye om industripolitikk – at norsk industri trenger mer å gjøre når olje- og gassprosjektene blir færre i årene framover.

– Vi må være med nå. Franskmennene ønsker å bygge og drive vindmøller, og de er like gode som oss. Hvis Norge skal få havvind som ny næring, må en sørge for at det er her det skal skje, ikke på franske verft. Da må Norge selv ta ansvar for å få flere demonstrasjonsprosjekt, sier Tveiten.

Både han og Berthelsen er enige om at det nettopp er flere demonstrasjonsprosjekter som er det viktige steget å ta nå.

– En bør allerede begynne å planlegge for det som skal skje etter Hywind Tampen. Da bør antall møller økes fra elleve til kanskje 20. Mye av grunnteknologien er på plass, det handler nå om å få erfaringer og bygge billigere, sier Tveiten.

– For evigheten!

Et par kilometer unna testbassenget sitter sjefsforsker John Olav Tande på Sintefs Energis lokaler. Han regnes som en av verdens fremste forskere på havvind – og havvindmiljøet på Sintef har også vært sentrale i utviklingen av Equinors havvindteknologi Hywind.

Tande er ikke i tvil om at Norge med utgangspunkt i dette har hatt et forsprang innen flytende havvind, men at det ikke er gitt at dette beholdes.

– Equinor og Norge har en førende rollen innen havvind. Men skal vi beholde den, må vi satse. Nesten alle land i Europa med kystlinje har ambisjoner innen havvind. Skottland satset på Equinors prosjekt der for at landet selv ønsker å bygge opp en industri rundt dette. Og vi blir kontaktet av miljøer i Japan og i Sør-Korea som vil samarbeide med oss, sier Tande.

At Equinor nå også planlegger et anlegg med flytende vindmøller i Norge – det såkalte Hywind Tampen nord i Nordsjøen – mener Tande er et viktig første steg. Men hans hovedbudskap til statsminister Erna Solberg og resten som samles i Bergen tirsdag er at dét alene ikke holder.

–Hvis man virkelig skal få mange norske arbeidsplasser innen flytende havvind, må man ta flere steg. Det trengs både utdanning, forskning, innovasjon og utbygging. Og husk at dette er en energikilde for evigheten. Så hvis Norge får til dette – og det er mulig – vil det bety svært mye for norsk industri. Mitt håp for toppmøtet er at de staker ut kursen for hvordan å få dette til, sier Tande.