I Møre og Romsdal har rundt 40 fergeansatte fått beskjed om at de blir omplassert fra nyttår, melder NRK.

Bakgrunnen for avgjørelsen er at fergeselskapet har vunnet nye anbud hvor det legges opp til lavere bemanning som følge av at det innføres Autopass.

– For de det gjelder er det en tung beskjed å få før jul. Enkelte av disse er nødt til å flytte til andre fylker. Usikkerheten rundt innføringen av den nye billetteringsordningen kan skape en problematisk situasjon, sier hovedtillitsvalgt i Norsk Sjømannsforbund, Terje Hals til NRK.