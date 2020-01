Like før jul ble Sylvi Listhaug (Frp) utnevnt til Norges nye olje- og energiminister. Knapt tre uker senere reiser hun i dag offshore for aller første gang.

– Jeg gleder meg veldig. Det har lenge vært en drøm å reise ut, og nå går den endelig i oppfyllelse, sier Listhaug til Aftenbladet.

Anledningen er den offisielle åpningen av gigantfeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen, som startet produksjonen 5. oktober.

Med på turen er også blant andre statsminister Erna Solberg (H), Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og en rekke Equinor-topper. Egentlig skulle også kong Harald delta, men mandag ettermiddag ble det kjent at han likevel ikke blir med som følge av påkjenningene den siste tiden.

– Det blir stort. Johan Sverdrup har vært et industrieventyr som allerede har skaffet landet mye aktivitet. Prosjektet har holdt deler av leverandørindustrien levende i vanskelige år under krisen. Gjennomføringen har vært veldig imponerende, sier Listhaug.

– All grunn til å feire

Sverdrup-utbyggingen er en stor suksesshistorie. Prosjektet ble 40 milliarder kroner rimeligere enn ventet og kostet til slutt 83 milliarder kroner. Produksjonen startet flere måneder tidligere enn antatt.,

Nå er planen at feltet skal produsere i 50 år framover. Giganten inneholder om lag 2,7 milliarder fat utvinnbare oljeekvivalenter, noe som gjør det til Norges tredje største oljefelt. Ifølge Equinor ventes feltet å gi samlede inntekter på drøyt 1400 milliarder kroner i løpet av levetiden, hvorav mer enn 900 milliarder går til den norske stat.

Likevel er det langt fra alle som mener det er grunn til å feire at Johan Sverdrup nå er i drift. Klimaaktivist Greta Thunberg kritiserte i forrige uke feltet på Twitter, mens MDG-topp Une Bastholm søndag sa til NTB at det er feil at kongen «må kaste glans over et oljeprosjekt som vil bidra massivt til klimakrisen» – før det ble kjent at han likevel ikke skulle delta.

Sylvi Listhaug er dypt uenig og mener det er all grunn til å feire.

– Dette oljefeltet vil skape tusenvis av arbeidsplasser og enorme inntekter som skal bidra til å opprettholde velferdssamfunnet. I tillegg produseres oljen med lavere utslipp enn noen gang tidligere.

Listhaug viser til at et fat Sverdrup-olje gir utslipp på 0,7 kilo CO₂, mot verdenssnittet på 18 kilo.

– Dette innebærer et kvantesprang for renere produksjon, sier statsråden.

Symbolpolitikk

Mange mener imidlertid at det ikke nytter å se på utslippene fra produksjonen isolert. Over 95 prosent av utslippene kommer nemlig når oljen og gassen brukes. Listhaug er ikke enig.

– Parisavtalen sier at landene som kjøper olje og gass, er ansvarlige for sine utslipp. Sånn er det, sier hun.

Listhaug mener Norges viktigste bidrag er å gjøre produksjonen så ren som mulig.

– Alle er opptatt av å få ned utslippene, men man må innse realitetene. Vi bør sørge for renere produksjon, og ikke snakke om å avvikle næringen. Det er symbolpolitikk som vil koste både næringen og landet dyrt. Verden trenger energi, og hvis Norge kutter, vil andre land ta over produksjonen av olje og gass, mener Listhaug – retorikk som etter hvert har blitt velkjent fra oljebransjen og dens forkjempere.

En av dem som har vært talerør for slik argumentasjon, er sjeflobbyist Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Han har vært administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk olje og gass i nesten fem år, men før helgen ble det klart at han slutter. Da kom det også nye toner fra den tidligere Ap-statsråden, som til Aftenbladet sa at oljebransjen «må bli tydeligere på at den er en del av problemet».

– Er du enig med Schjøtt-Pedersen?

– Jeg mener bransjen er en del av løsningen fordi vi produserer renere enn mange andre. Da er det viktig at Norge er med.

– Så du er ikke enig?

– Det er utslipp knyttet til oljeproduksjon, ingen tvil om det. Men det trengs energi, og den norske industrien er den beste til å produsere olje og gass. Verdens klimautslipp vil ikke gå ned ved å stenge ned norsk sokkel, hevder Listhaug.

Elektrifisering

Derfor er olje- og energiministeren svært fornøyd med at Equinor mandag presenterte planer om å kutte utslippene fra norsk sokkel til nær null i 2050. Selskapet skal investere 50 milliarder kroner for å nå målet, og Listhaug mener tiltakene kan få stor betydning for teknologiutviklingen.

– Det er veldig spennende at man er så ambisiøse. Jeg er veldig opptatt av at norsk sokkel skal elektrifiseres, men det er viktig at dette ikke innebærer høyere strømpriser for vanlige folk og annen industri, sier hun.

Statsråden peker på at det også jobbes med tiltak for fangst og lagring av CO₂. Regjeringen har gitt støtte til prøveboring av en brønn for karbonlagring i Nordsjøen, og senere i år kommer kanskje beslutningen om hvorvidt prosjektet skal videreføres.

– Det er et håp om at avgjørelsen kommer i år, men det kommer an på planene. Det viktigste er at planleggingen skjer på ansvarlig vis, sier hun.

For oljevennlig?

Da Sylvi Listhaug overtok før jul, var det flere som hevdet at forgjenger Kjell-Børge Freiberg (Frp) hadde tenkt for mye olje, og for lite grønt. Selv Equinor-tillitsvalgte Bjørn Asle Teige uttalte at Freiberg hadde vært «for oljevennlig».

Listhaug er imidlertid svært tydelig på at det ikke blir annerledes med henne ved roret.

– Jeg kommer til å være veldig oljevennlig. Vi skal sørge for å gjøre verden grønnere med teknologi og leverer utslipp fra sokkelen, sier hun.

Samtidig er hun klar over at hun ikke bare er olje-, men også energiminister.

– Vi gjør også mye knyttet til fornybar energi. Equinor har fått 2,3 milliarder kroner i Enova-støtte for å bygge ut havvindparken Hywind Tampen. Vi satser også på vindkraft på land, men rammene må bli mer kontrollerte. Vi må ta vare på det vakre landet vårt. Samtidig skal vi fortsatt utvikle vannkraften videre, sier Listhaug.

Etterlyser mer stolthet

De to siste årene er det tildelt rekordmange letelisenser i de årlige TFO-rundene, der oljeselskapene søker om areal i de mest utforskede områdene av norsk sokkel. I 2018 var antallet 75 og i fjor 83. Årets tildeling blir offentliggjort på Oljeindustripolitisk Seminar i Sandefjord neste uke. Listhaug vil ikke røpe om det blir enda en rekord, men antyder i alle fall at det vil bli tildelt mange lisenser.

– Denne regjeringen er opptatt av å legge til rette for nye funn og videreutvikling av oljebransjen. Vi skal ha en offensiv politikk med mange nye tildelinger.

Listhaug legger med andre ord ikke opp til noen oppbremsing for oljebransjen i Norge.

– Absolutt ikke. Her er det viktig at vi gjør det vi kan for å utnytte ressursene. Verden vil trenge olje og gass i lang tid framover.

– Hva ønsker du at ditt ettermæle som olje- og energiminister skal være når du er ferdig?

– At jeg bidro til at næringen fikk gode rammevilkår og kunne fortsette utviklingen. I tillegg håper jeg vi er blitt litt mer stolte over næringen og det den tilfører samfunnet. Vi må framheve hva den betyr for arbeidsplasser og bosetting i hele landet, sier Listhaug.