Økokrim har tatt ut tiltale mot Georg Eide for miljøkriminalitet og brudd på forurensningsloven og avfallsforskriften.

Det var Stord24 som først omtalte saken. Rettssaken skal opp i Sunnhordland tingrett 27. april.

I tiltalen heter det at Eide, som leder for Eide-gruppen, sammen med andre sørget for at skipet Tide Carrier ble tatt ut av opplag, og at skipet 20 februar 2017 startet seilas mot Gadani i Pakistan der det skulle hugges opp på en strand.

Utenfor Jærstrendene på Klepp dagen etter fikk skipet motorhavari og kom i drift. Skipet ble så slept til kai i Gismarvik, og fikk seilingsforbud dagen etter.

I tiltalen heter det at skipet blant annet inneholdt materialer med asbest, elektriske avfallsprodukter og flere typer oljer.

Eides forsvarer, Arild Dyngeland, ønsker ikke å kommentere saken.Det har ikke lyktes å komme i kontakt med førstestatsadvokat Tarjei Istad, som fører saken for Økokrim.