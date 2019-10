Det var ikke ventet et positivt resultat fra Røkke-eide Aker BP dette kvartalet. Selskapet hadde på forhånd meldt om utgifter uten om det vanlige, i tillegg til nedskrivinger på tilsammen 95 millioner dollar.

Resultatet ble enda verre enn forventet.

Les også: Aker BP vil tredoble produksjonen

Kvartalets omsetning endte på 723 millioner dollar, omtrent 6,6 mrd. kroner etter dagens vekslingskurs.

Driftsmarginen (EBITDA) ble på 480 millioner dollar. Dette er noe ned fra samme periode i fjor da selskapet hadde en driftsmargin på 698 millionar.

Les også: Aker BPs produksjon høyere i tredje kvartal

Før skatt fikk selskapet et resultat på 143 millioner dollar, som er en kraftig nedgang fra 451 millioner i samme periode i 2018.

Resultatet etter skatt ble på negative 43 millioner dollar, mot 116 millioner i tredje kvartal av 2018.

Økte produksjonen

Før tredjekvartalsresultatene var kommet ut hadde selskapet publisert produksjonstallene for kvartalet. Disse viste en økning siden forrige kvartal, men mindre enn det selskapet tok opp i samme periode i 2018.

Produksjonen var lavere enn selskapet hadde forventet, hovedsakelig på grunn av forsinket oppstart av nye brønner på Valhall etter den planlagte vedlikeholdsstansen i juni.

De nye brønnene, sammen med at produksjonen ved Johan Sverdrup fases inn, gjør at selskapet venter økt produksjon i kvartalene fremover.

Feil kostet 128 millioner

I juni oppdaget selskapet en feil i en kobling på en fortøyningsramme på en Mid Water Assembly på Alvheim-feltet. Reparasjonskostnadene ble rundt 14 millioner dollar, tilsvarende rundt 128 millioner kroner, for selskapet.

Nedskriver for 730 millioner kroner

Selskapet opplyser at de venter å gjøre en nedskriving på teknisk goodwill, eller skattegoodwill, på 80 millioner dollar, tilsvarende rundt 730 millioner kroner. Teknisk goodwill er avvik mellom utsatt skatt målt i nominell og virkelig verdi.

“Det er ikke noe utsatt skatt tilknyttet den tekniske goodwillen, slik at nedskrivingen ikke vil kunne trekkes fra på skatten”, heter det.

Ifølge E24 skal de de tekniske nedskrivingene være knyttet til Ula-feltet. I første kvartal tok selskapet en nedskriving der på 68,9 millioner dollar, tilsvarende 628 millioner kroner.

Skatt på over 100 prosent

Videre opplyser selskapet at de venter at den effektive skattesatsen for selskapet vil bli godt over 100 prosent i tredje kvartal, på grunn av nedskrivingen av den tekniske goodwillen og økt utsatt skatt som hovedsakelig skyldes endringer i valutakursene.

Saken oppdateres.