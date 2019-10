Oppkjøpet gjelder Edisons eiendeler i Norge og Storbritannia.

«Avtalen styrker vår posisjon i kjerneområder, og er i tråd med strategien vår. De nye eiendelene passer perfekt til Neptunes Nordsjø-portefølje. Nova og Dvalin øker produksjonen vår med tilsammen 12 000 fat oljeekvivalenter per dag løpet av de neste to årene, og Glengorm tilfører et betydelig potensial på lengre sikt,” sier administrerende direktør (CEO) i Neptune Energy, Jim House.

Oppkjøpet øker Neptunes ressurser med 30 millioner fat oljeekvivalenter.

Kjøpesummen er satt til 250 millioner dollar, om lag 2,3 milliarder kroner. Vederlaget kan øke med 30 millioner dollar, knapt 300 millioner kroner, gitt at britiske myndigheter godkjenner utbyggingsplaner for to prosjekter på britisk sokkel.

Avtalen omfatter blant annet:

Glengorm (25 %): Gass- og kondensatfunn nær Neptunes Seagull-felt på britisk sokkel.

Nova (15 %): Olje- og gassfunn i Nordsjøen. Wintershall Dea er operatør.

Dvalin (10%): gassfunn i Norskehavet. Wintershall Dea er operatør.

Det ventes at oppkjøpet blir fullført tidlig i 2020.

