– Etter nok en runde med gode fiskeriforhandlinger med Russland er jeg fornøyd med at vi er kommet fram til en avtale for 2020 som ivaretar fiskerinæringens interesser, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) i en pressemelding.

Totalkvoten for torsk er fastsatt til 738.000 tonn. Departementet opplyser at torskebestanden er i god forfatning, og at kvoten innebærer en forsvarlig og bærekraftig forvaltning. Kvoten fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som tidligere år.

For hyse er kvoten satt til 215.000 tonn, mens for snabeluer er den på 55.860 tonn.

Det skal ikke åpnes for loddefiske i 2020.

Fiskeriavtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid, skriver regjeringen.

Inngått avtale om makrellkvote

Samtidig melder Regjeringen at Norge har inngått en avtale om kvote for makrellfiske for 2020 med EU og Færøyene.

Totalkvoten skal være på 922.064 tonn. Det er i tråd med tilrådingen fra det internasjonale havforskningsrådet ICES.

Kvoten blir fordelt i henhold til rammeavtalen fra 2014, som gir en kvote på 207.551 tonn til Norge, 116.188 tonn til Færøyene og 454.482 tonn til EU. Den avtalte norske kvoten var til sammenligning på 147.085 tonn i 2019.

Kvoten er en oppgang fra fjorårets kvote på i overkant av 650.000 tonn. “Dette må ses i sammenheng med at de tre avtalepartene holdt igjen fastsettingen av kvoten for 2019. Det bidro til redusert uttak og bedret situasjon for bestanden”, skriver regjeringen i en pressemelding.

ICES sin gjennomgang av tilrådingen for makrell har redusert usikkerheten, og dermed styrket grunnlaget for rådet, heter det i meldingen.