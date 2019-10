Store deler av dette tiåret har brasiliansk oljesektor vært preget av krise, politisk uro og den store korrupsjonsskandalen som involverte statseide Petrobras. Som følge av dette falt investeringene i næringen, men nå har trenden snudd.

Tall fra Rystad Energy viser at oljeselskapene i Brasil investerte for 150 milliarder kroner i 2018. Norge er fortsatt større – her var tilsvarende tall 170 milliarder kroner. Ifølge Rystad er imidlertid situasjonen i ferd med å endre seg, og estimatene viser at Brasil vil passere Norge allerede i 2021.

Fakta Forlenge Lukke Brasil Land i Sør-Amerika

Hovedstad: Brasilia

Folketall: 210 millioner (2018)

Språk: portugisisk

Brutto nasjonalprodukt: 1868 milliarder dollar (2018)

Verdens femte største land målt i både folketall og størrelse

Kilde: Verdensbanken

– Veksten er høyere i Brasil enn her hjemme. Det henger sammen med at det er flere store prosjekter som skal bygges ut der i årene framover, sier analytiker Tore Guldbrandsøy til Sysla.

Hør podkast om oljenæringen i Brasil her:

12 milliarder

Han viser til Equinors Carcará-prosjekt som et eksempel på et prosjekt som er med på å trekke opp utsiktene framover.

Det er spesielt utbygginger i svært dype havområder som vil drive investeringene framover. Mye av Brasils petroleumsressurser ligger i slike områder. Havbunnsteknologi og arbeid på dypt vann er også et felt norske oljebedrifter ligger langt framme på.

– Derfor er dette et felt norske leverandører kan ha mye å hente på. Generelt er det gode muligheter for norske leverandører i Brasil., sier Gulbrandsøy, som trekker fram Aker Solutions og DOF Subsea som to selskaper som lykkes med en slik strategi.

I fjor solgte norske leverandører varer og tjenester for 12 milliarder kroner i Brasil, en nedgang fra 14 milliarder i 2017.

– Brasil er det nest viktigste eksportmarkedet for norsk oljeservice etter Storbritannia, sier Gulbrandsøy.

Femdobler produksjonen

Norges oljegigant Equinor satser også stort i Sør-Amerikas største land. Fram mot 2030 skal selskapet investere 125 milliarder kroner der.

– Det er store muligheter i Brasil og vi kommer til å ha stor vekst Fram mot 2030 kan vi femdoble vår produksjon i landet. Og det er bare det vi allerede har – det kan bli enda mer, sier Equinors Brasil-sjef Margareth Øvrum i en fersk episode av Sysla-podkasten Det vi lever av.

I dag produserer Equinor om lag 100.000 fat daglig i Brasil og har rundt 600 ansatte i landet – hvorav cirka 10 prosent norske.

– Det statlige oljeselskapet Petrobras dominerer markedet, men Equnior er nå den nest største operatøren på brasiliansk sokkel og har fått en veldig god posisjon der, sier Gulbrandsøy, som mener norske leverandører også vil dra nytte av Equinors satsing i Brasil.

Rystad Energy har også selv etablert kontor i Brasil.

– Det er på grunn av at det skjer så mye der. Våre kunder er oljeselskaper, leverandører og myndigheter, og der er det brasilianske markedet blitt stort, sier Gulbrandsøy.

Mange produksjonsskip

Olav Rygg er utlånsdirektør i Eksportkreditt Norge, som tilbyr eksportfinansiering for norsk næringsliv. Han kom nylig hjem fra markedsreise i Brasil og ser også stort potensial for norske oljebedrifter i landet.

– Mulighetene for norske leverandører kommer bare til å bli større i årene som kommer, det er jeg ganske overbevist om, sier Rygg.

Han peker på at det neste år ligger an til høy boreaktivitet, noe som gir muligheter for norske riggselskaper, støttefartøy og servicebedrifter. Enda større potensial ligger det ifølge Rygg i at det skal mange nye produksjons- og lagringsskip inn på brasiliansk sokkel framover.

– Petrobras har alene varslet at det skal ha 3-4 nye skip årlig. Det gir store muligheter for et bredt spekter av norske leverandører, som kan levere ulike produkter og tjenester til slike fartøy, sier Rygg.