For da det så som mørkest ut i februar 2015, kom statsminister Erna Solberg til Forus og feiret med da Aibel fikk oppdraget med å bygge plattformdekket til boreplattformen på Johan Sverdrup-feltet. Den gang ble det også spist kake og alle visste at flere tusen jobber var reddet i årevis framover. Totalt er det blitt hele åtte kontrakter til en verdi på opp mot 25 milliarder norske kroner på Johan Sverdrup for Aibel. I snitt vil selskapet ha hatt rundt 2000 personer i arbeid hver dag fra oppstarten i 2015 til levering i 2022. Nå står byggingen av prosessplattformen til fase to av gigantprosjektet for tur. Det første stålet ble kuttet ved Aibels verft i Thailand i mars.

– Vi er helt klart den største enkeltleverandøren til Johan Sverdrup. Akkurat nå jobber 5000 for oss på dette prosjektet.

Hatleskog tar en bit krem og marsipan og får til og med en klem. Køen for kake er lang.

– En gledens dag! Om ikke rørt, si i alle fall stolt. Det er jeg, sier Gunvald Gundersen som jobber med konstruksjon. Han sitter med kakestykket sitt på et langbord.

– Jeg er stolt over det vi har fått til med Johan Sverdrup og nå tar vi med oss alt vi har lært av olje og gass inn på havvind og fornybar. Vi skal jobbe med begge deler, sier han.

– Vi har håpet og drømt

Da det onsdag ble kjent at Aibel skal levere to omformerplattformer med en opsjon på en tredje plattform til Equinor-prosjektet Doggerbank på britisk sektor, var det hardt arbeid og strategisk planlegging som ble belønnet.

– Vi har levert en i 2015 til den tyske delen av Nordsjøen og tidligere i år vant vi en til som også skal til Tyskland. Nå skal vi i tillegg levere to plattformer til offshore UK med opsjon på å levere en til. Så nå kan si vi er ledende på dette markedet, sier Mads Andersen, administrerende direktør.

– Hadde du trodd dette for ett år siden?

– Vi har håpet og drømt om dette siden starten innenfor dette markedet i 2009–2010. Det ser ut til at havvindmarkedet på kontinentet og i UK er i kraftig vekst. Det er noen markedsanalytikere som tror på en tripling innen havvind fra 2020 til 2030. Det gir oss ytterligere muligheter, sier Andersen.

Doggerbank-kontrakten med Equinor og partnere gjelder havvind som skal leveres fra vindturbiner som er montert til havbunnen. Men Aibel jakter også oppdrag i markedet for flytende havvind.

Mads Andersen var blant toppsjefene som tidligere i høst diskuterte Norges muligheter til å bli best på flytende havvind med statsminister Erna Solberg.

– Forskjellen er at markedet for bunnfast havvind er mer modent. Flytende havvind er i en mye tidligere fase. Men vi var med for fullt i Equinors Hywind Scotland-prosjekt. Jeg synes det er spennende at regjeringen åpner opp for flytende havvind utenfor norskekysten og tilrettelegger for industrien skal bli lønnsom – noe den ikke er i dag, sier Andersen.

Kostnadene i flytende havvind ennå høyt, mye høyere enn bunnfast havvind. I forbindelse med den bunnfaste Doggerbank-utbyggingen forventer britiske myndigheter for første gang at prisen på fornybar energi vil være under markedspris og blir produsert uten at forbrukerne får en ekstraregning.

Equinor har derfor sikret seg milliardstøtte til Hywind Tampen-utbyggingen, med 11 flytende turbiner, på norsk sokkel.

– Er dette et prosjekt Aibel vil kjempe om kontrakter?

– Vi kommenterer ikke på hvilke prosjekter vi tilbyr på, men jeg kan si at vi følger med på det. Men fortsatt vil olje og gass være størst for oss i mange år – tiår framover. Fornybarprosjektene kommer i tillegg til olje og gass, ikke istedenfor, sier Aibel-sjefen.

