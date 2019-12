I 2015 manglet det 500 opplæringsplasser til sjøs for ungdom som ønsket å satse på en maritim karriere.

Offshorerederiene sto midt i en knallhard nedtur, og i tillegg til manglende opplæringsplasser, var næringen preget av skip i opplag, permitteringer og oppsigelser.

Nå er næringen på vei inn i tryggere farvann, og rederiene skriker igjen etter ungdommer, ny kompetanse og fagfolk med erfaring.

Men søkertallene til fagskolene har gått ned, og neste år regner næringen med å mangle om lag 100 lærlinger, ifølge Maritimt opplæringskontor.

Skremt av nedtur

Erling Lodden er ansvarlig for rekruttering i Bømlo-rederiet Eidesvik og tror nedturen kan ha skremt bort mange unge fra å satse på en karriere til sjøs.

– Ja, jeg vil nok si delvis ja. Det er klart mulighetene for å få jobb preger ungdommene som skal velge utdanning, sier Lodden.

Men det er spesielt to ting som skremmer vekk ungdommene fra å velge maritime fag, mener han: Foreldre og rådgivere på skolene.

– Jeg tror vi kan være så direkte å si at en del av disse fagene er blitt snakket ned, og det er det ingen grunn til. Å ta en maritim utdannelse er en såkalt lengre utdannelse i min verden på lik linje med master eller tilsvarende. Det tror jeg ikke alle er klar over, sier Lodden.

Oppfattet som konservativ

Eva Storeide i Odfjell SE rekrutterer til tanksegmentet, og tror mange oppfatter næringen som konservativ.

– Vi har ikke hatt den store nedturen som mange andre, men vi har hatt et fall i antall søknader. Vi har snakket en del om at vi gjerne oppfattes som konservativ, og ser at ting forandrer seg fra år til år, sier hun.

Storeide påpeker at det vil være gode muligheter for jobb i maritim næring fremover, og håper fokuset på bærekraft og teknologi vil lokke flere unge til bransjen.

Hun viser til at rederiet har kuttet utslippene med 30 prosent ved bruk av sensorer, «big data» og polering av propeller.

Samtidig påpeker Storeide at erfaring fra sjøen er like viktig som før.

– Vi lykkes ikke uten den daglige praktiske ekspertisen og erfaringen til de vi har om bor og på kontorene, sier Storeide.

