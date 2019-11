Rør-innovatører får fornyet tillit hos Equinor

De to begynte intervjuet sittende, men reiste seg av ren entusiasme og begeistring. Siden ble de stående.

– Vi utfordrer konservatismen i oljebransjen, sier Arne Vervik, divisjonsdirektør i IKM.

– Vi er idealister, sier han, før han korrigerer seg selv:

– Eller, kanskje ikke helt!

For begeistringen skyldes en ny kontrakt med Equinor.

Rør på bunn

IKM Ocean Design jobber med rørledning og kabler, og fikk i 2013 ansvaret for dette i planleggingen av gigantfunnet Johan Sverdrup utenfor Stavanger.

I Sysla-podkasten Det vi lever av går vi gjennom historien fra funn til produksjon. Hør episoden om hvorfor Johan Sverdrup-feltet er helt spesielt:

Nå fornyes samarbeidet i neste fase av utbyggingen av oljefeltet, som startet produksjonen i oktober. IKM Ocean Design har det overordnete ansvaret for all såkalt infrastruktur på havbunnen – og skal også lage løsningene for alle rørledninger på feltet i Johan Sverdrup fase 2. Samlet verdi på kontraktene er på rundt 100 millioner kroner.

– Vår måte å legge rør på gjør at selskapene sparer penger, sier daglig leder Peder Hoås i IKM Ocean Design.

-Har utfordret oss

Han skryter av at Equinor har utfordret leverandørene til å komme opp med nye og billigere løsninger.

– Vi har utviklet oss mye på de over seks årene vi har vært med på Johan Sverdrup-prosjektet. I Equinor har de vært genuint interessert i det vi har holdt på med, og de har utfordret oss.

Stein for én milliard

Hoås peker på animasjonen på storskjermen og rørledningen som bukter og vrir seg.

– Et rør vil alltid ekspandere. Det får betydning for hvordan røret legges, men med vår teknologi gjør vi dette på en ny måte. Vi legger for eksempel rørene fritt på havbunnen, uten å grave dem ned. Og vi kan med utregninger vise at de vil tåle belastningen når en fisketrål tar tak i dem. Dette gir store besparelser for oljeselskapene, sier Hoås.

Et annet eksempel er fra Barentshavet og Johan Castberg-feltet. Opprinnelig var det for dyrt å bygge ut, men etter at kostnadene ble halvert, skal det andre oljefeltet helt i nord likevel realiseres.

IKM Ocean Design utviklet løsningen for rørledningene.

Les også: 250 millioner år gammel regn gir nye utfordringer for Lundin

– I Barentshavet er havbunnen full av dype groper etter isskuringer. De kan være minst 200 meter lange og ti meter dype. Den opprinnelige løsningen var å fylle igjen disse der rørledningen skal gå. Men med vår løsning med fleksible rør kan de legges ned i alle isskuringene.

Hoås viser til at besparelsen på at behovet for steindumping blir sterkt redusert, i størrelsesorden én milliard kroner.

– De løsningene vi har utviklet her hjemme, tar vi med oss ut i verden. For eksempel ligner havbunnen utenfor Canada mye på det som er i Barentshavet. Og vi ser at vi kan konkurrere, også fordi det er billigere med ingeniører her enn for eksempel i London og Houston, sier Hoås.

Mye igjen på norsk sokkel

Selskapet satser på prosjekter hvor rørlegging er utfordrende – og hvor det kan være penger å spare for oljeselskapene.

Men selv om det er mange potensielle oppdrag internasjonalt, tror både Vervik og Hoås at det også blir mye å gjøre på norsk sokkel framover.

– Men etter at Johan Castberg-feltet er i produksjon i 2022, er det ikke noen store utbyggingsprosjekt på gang?

– Trenden nå er at flere småfelt bygges ut med å kobles på andre installasjoner. Og det er midt i blinken for oss, for dette skjer med rørledninger på havbunnen, sier Vervik.