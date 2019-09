Blant dem som er brakt om bord i redningsskipet tirsdag, er det 22 barn.

– Svært unge barn og en nyfødt er blant de overlevende som nå er trygt om bord, tvitret Leger Uten Grenser, som drifter skipet sammen med SOS Méditerranée, etter den første redningsaksjonen.

«Ocean Viking» er registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), og har Bergen som hjemmehavn. I forkant av oppdraget ble skipet bygget om for å kunne håndtere en situasjon hvor migrantene blir om bord i skipet over en lengre periode.

Det tidligere offshoreskipet er eid av Sotra-rederiet Høyland Offshore, og har tidligere gått på oppdrag for Equinor i Nordsjøen.

Trebåten ble oppdaget under et døgn etter at Ocean Viking gjenopptok sin søk- og redningsvirksomhet utenfor kysten av det konfliktherjede Libya i Nord-Afrika.

Les også: Norsk offshoreskip bygget om for å redde migranter

Mannskapet fikk øye på båten, som lå nesten 100 kilometer fra Libyas kyst med 48 mennesker om bord, ved hjelp av kikkert. En plastbåt med 61 passasjerer ble senere samme ettermiddag oppdaget av et overvåkingsfly som varslet både libyske myndigheter og redningsskipet.

Båt kantret

Tidligere tirsdag kantret en båt fylt med mennesker som håpet å nå Europa, utenfor kystbyen Sfax i Tunisia. To mennesker er funnet døde, opplyser tunisisk kystvakt, som leter etter 14 savnede passasjerer. Ni ble berget i live.

Lørdag fikk 82 mennesker som var reddet om bord på Ocean Viking, gå i land på den italienske øyen Lampedusa. Fem europeiske land er enig om å ta imot dem, og med norsk flagg seilte det humanitære redningsskipet igjen i retning Libyas kyst.

Salvini byttet ut

Italias tidligere innenriksminister Matteo Salvini nektet lenge Ocean Viking og andre redningsskip å anløpe italienske havner. Landet fikk imidlertid ny regjering i forrige uke, og det er ikke lenger Salvini fra ytre høyre-partiet Ligaen som styrer innenriksdepartementet.

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) er sterkt kritisk til redningsoperasjonene og mener at redningsfartøyene med sitt nærvær oppmuntrer mennesker til å legge ut på havet i skrøpelige farkoster.

MSF har svart på kritikken og sier at det ikke finnes data som bekrefter noen direkte sammenheng mellom redningsbåter og antall krysningsforsøk.

Samtidig har myndighetene i Tunisia trappet opp innsatsen mot migranter. Kystvakten i det nordafrikanske landet har de siste to dagene pågrepet 192 mennesker og stanset 10 båter som var på vei til Europa, opplyser den tunisiske etatens talsmann Houssamedine Jbabli. Tre var irakere, resten tunisiere.

Internering

Også i Libya har kystvakten stanset hundrevis av migranter i Middelhavet. Mange av dem er sperret inne i interneringsleirer, som huser over 5.000 mennesker fra Eritrea, Etiopia, Somalia, Sudan og andre land.

FN og menneskerettsgrupper har gjentatte ganger advart om umenneskelige forhold i leirene hvor migranter og flyktninger holdes fanget i Libya.

De har også bedt EU om å slutte å støtte den libyske kystvaktens innsats for å stanse båter på vei til Europa ettersom menneskene om bord blir brakt tilbake til interneringsleirene. Overgrepene foregår både i offisielle og uoffisielle leirer, ifølge FN.