I strålende sol kjørte båten ut til Verrazano bridge hvor de kunne se ut mot feltet, som guvernør Andrew M. Cuomo i juli tildelte norske Equinor.

Ikledd oransje redningsvest fortalte Eldar Sætre og ledelsen for vindkraftprosjektet statsministeren om planene for vindparken, som skal ligge 22-48 kilometer sørøst for Long Island.

Vindkraftparken skal levere fornybar energi til New Yorks innbyggere og bidra til at delstaten når sitt ambisiøse mål om utvikling av fornybar energi.

Når prosjektet ventes å stå ferdig i 2024, skal vindkraftparken ha kapasitet til å produsere 1.000 til 1.500 megawatt elektrisitet. Det er nok til å forsyne rundt 1 million boliger med strøm.

Statsministeren er i New York i forbindelse med FNs høynivåuke.

