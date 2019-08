– Hadde vi ikke hatt eiere som gikk inn med ny egenkapital, ville selskapet gått konkurs. Så enkelt er det, sier Egil Kvannli til Sysla.

Konsernsjefen legger ikke skjul på hvor alvorlig situasjonen har vært for Hitecvision-eide Global Maritime Group de siste årene. Virksomheten hadde slått seg opp på design av oljerigger da krisen begynte i 2014. Plutselig brukte ikke oljeselskapene penger på konsulenter og nye rigger lenger.

– Bunnen falt ut av markedet, konstaterer Kvannli.

Inntektene falt fra 817 millioner kroner i 2014 til 364 millioner i fjor. På bunnlinjen har tallene stått i rødt hvert år siden 2013. Til sammen er det bokført et underskudd før skatt på drøyt 450 millioner kroner. I 2012 kom Hitecvision inn på eiersiden da Global Maritime ble kjøpt fra gründer Jan Vatsvåg, og i 2014 ble virksomheten slått sammen med fire andre Hitecvision-selskaper til dagens konsern.

Og uten investeringsfondets vilje og mulighet til å bidra med penger, ville krisen altså endt med konkurs.

– Det har vært en prøvelse for både eiere og bank, men de har stått i det, sier Kvannli, som ikke ønsker å oppgi hvor mye Hitecvision har bidratt med totalt.

Fakta Global Maritime Group

Kjøpt av Hitecvision i 2012

Hovedkontor på Forus.

Kontorer i 14 land: Norge, Storbritannia, Tyskland, Polen, USA, Canada, Egypt, Qatar, Abu Dhabi, Aserbajdsjan, Singapore, Indonesia, Malaysia og Kina

Leverte tidligere bare til oljebransjen, men har nå fått innpass i markedet som havvind og fiskeoppdrett

250 ansatte, hvorav 80 i Norge

Vil selge om to år

– Det har vært en tøff periode for selskapet og oss som investor. Vi har imidlertid hele tiden beholdt troen på at dette fundamentalt sett er et godt selskap som ville bli lønnsomt med de riktige grepene. Det er også årsaken til at vi bidro med penger, sier seniorpartner Jan Erik Rugland i Hitecvision.

Stavanger-selskapet er Europas største oppkjøpsfond rettet mot oljenæringen og har en forvaltningskapital på 45 milliarder kroner. Normalt har det en tidshorisont på fem til sju år på sine investeringer.

– I utgangspunktet er alt vi eier til salgs. For Global Maritime er den videre tidshorisonten nå om lag to år. Målet er å finne en industriell eier som kan overta. Vi ønsker naturligvis å selge med god avkastning, men det vet man aldri. Det er blant avhengig av hvor lønnsomt selskapet blir framover, sier Rugland.

Bort fra olje

I fjor sommer snudde situasjonen. I fjorårets andre halvår tjente konsernet penger igjen, og i år har den positive trenden fortsatt. Kvannli er sikker på at det blir positivt resultat i år.

– Ja, definitivt, sier han.

Trolig øker omsetningen til mellom 425 og 450 millioner kroner.

– Det går bedre for hvert halvår nå. 2019 blir et greit år, og framover ser vi egentlig bare gradvis forbedring, sier Kvannli.

Det er flere grunner til at det går bedre. Hele konsernstrukturen er endret for å spare kostnader. Blant annet er antallet ledere kuttet kraftig. I tillegg har selskapet fått fotfeste i nye markeder. Viktigst er havvindmøller og design av merder til oppdrettsanlegg til havs. Begge er næringer i stor vekst.

– I disse bransjene drar vi nytte av kompetansen som er bygget opp i olje og gass. Det handler om stål som skal flyte stabilt eller ankres opp, sier Kvannli.

Olje og gass er imidlertid fortsatt størst og står i dag for 60 prosent av omsetningen.

– Målet er å øke i alle segmentene framover, men relativt sett tror jeg oljebransjen blir noe mindre dominerende om noen år, sier Kvannli.

Ansetter nyutdannede

Nedturen gjorde også at mange medarbeidere måtte forlate Global Maritime. På topp var nesten 700 ansatt i konsernet, men i dag er antallet 250. I tillegg kommer innleid arbeidskraft.

– Framover kommer vi til å basere oss mer på innleie i perioder med mye arbeid. Målet er å alltid ha oppgaver til de som er fast ansatt, sier Kvannli.

Bedre tider fører også til nyansettelser. Om lag 50 skal inn i år og neste år. Allerede denne måneden kommer åtte nye direkte fra skolebenken.

– Det er veldig bra at vi klarer å tiltrekke nyutdannede. I tillegg har vi rekruttert fra konkurrenter. Jeg tror det er attraktivt å jobbe med en kombinasjon av olje, fisk og vindkraft, sier Kvannli, som mener selskapet ikke er lønnsledende.

Som navnet indikerer har Global Maritime virksomhet over hele verden. Konsernet har kontorer i 14 land. 60 prosent av omsetningen kommer fra andre land enn Norge. Viktigst er Storbritannia.

– Det har vært store svingninger ute også. Norge ble tidlig rammet av krisen. I andre land kom nedturen senere, og derfor kan det også ta noe lenger tid før de kommer tilbake for fullt, sier Kvannli.