Det kommer frem i en melding fra selskapet tirsdag. Aksjen faller umiddelbart 19,44 prosent til 1,1 kroner på Oslo Børs som følge av meldingen.

«Det er trolig at en langsiktig løsning vil kreve en innsprøytning av ny egenkapital i DOF og at en vesentlig del av den nye egenkapitalen vil bli brukt til å støtte refinansieringen av DOF Subsea», skriver selskapet.

Selskapet skriver at den nåværende inntjeningen er ikke tilstrekkelig til å støtte tilbakebetalingsplanen av selskapets lån, og at det også er ubalanser mellom inntjeningen og likviditeten i forskjellige deler av konsernet.

Kapitalmarkedene har dermed blitt lukket for selskapet, og umiddelbare tiltak er nødvendig for å sikre tilstrekkelig likviditet.

Styreleder Møgster garanterer gjennom sitt selskap Laco AS for 200 millioner i ny egenkapital. Innskuddet er imidlertid betinget av at selskapet blir enig med långiverne om en ny betalingsplan som gir selskapet rom frem til markedet bedrer seg, heter det i meldingen.

Innskuddet er betinget av at det blir gitt “en tilfredsstillende refinansieringsløsning for konsernet, inkludert en forfallsprofil som gir tilfredsstillende runway frem til den ventede bedringen av markedet”, skriver selskapet.

Møte med obligasjonseierne i dag

Selskapet melder også at de i dag har innkalt til et møte for obligasjonseierne for å utsette avdrag for lånet DOFSUB07, som skulle forfalt 22. oktober i år.

– Basert på den nåværende dialogen er det beste estimatet at det vil være mulig å få i havn en avtale for en langsiktig løsning inne fjerde kvartal i år, men det kan ikke bli gitt noen forsikringer på dette tidspunkt, skriver selskapet i oppdateringen.

For forsyningsskip-delen (PSV og AHTS) har selskapet en konstruktiv dialog med nøkkelbanker for å justere låneprofilen for å reflektere det nåværende markedet, står det i meldingen.

I innkallingen til møtet med obligasjonseierne skriver selskapet at de også er i diskusjoner om en videre utsettelse av bankavdraget selskapet fikk utsatt til slutten av november 2019.

“Det vil ikke bli noen effekt på driften eller driftsmessige betalinger i perioden”, skriver selskapet.

Bankgjeld på 5,9 milliarder

Selskapet er nå i “konstruktiv dialog” med de som har gitt lån til Dof Subsea, ikke medregnet joint ventures. Denne delen av konsernet, som omtales som “Refinansieringsgruppen”, har en gjeld til bankene på 5,9 milliarder kroner.

En langsiktig løsning for selskapet må involvere alle interessenter i selskapet, både aksjonærer, sikrede långivere (banker) og usikrede obligasjonseiere, skriver selskapet.

Ethvert nytt innskudd av kapital i selskapet vil være betinget av enighet med de sikrede långiverne og obligasjonseierne, heter det.

Styremedlemmer trakk seg i september

Tidlig i september i år kom flere nyheter om styremedlemmer som trekker seg både i DOF og datterselskapet DOF Subsea, uten at de ga noen forklaring på hvorfor. Selskapet har også vært tilbakeholden med kommentarer.

Driften har etter forholdene gått bra og selskapet har levert positivt driftsresultat de siste kvartalene. Selskapet har imidlertid lenge hatt mye gjeld og har nå kommet i en vanskelig posisjon overfor kreditorene.

DOF Subsea har en total gjeldsbyrde på 2,6 milliarder kroner. For hele gruppen er gjelden på hele 13,8 milliarder kroner.

DOF-gruppen hadde en ordrebok på 20 milliarder kroner ved utgangen av juni i år.

Saken oppdateres.