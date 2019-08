Lerøy Seafood Group hadde en omsetning på 5,34 milliarder kroner i andre kvartal, sammenlignet med 5,04 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.

Selskapet overrasker dermed positivt når det gjelder omsetning, men skuffer på resultatet.

Driftsresultatet endte på 774 millioner kroner, ned fra 1 milliard i samme kvartal i fjor, opplyser selskapet onsdag.

På forhånd var det ventet at Lerøy ville levere et justert driftsresultat på 805 millioner kroner, ifølge TDN Direkt.

Lavere pris og høyere uttakskostnader

Lavere inntjening i Havbruk, drevet av lavere prisoppnåelse og høyere uttakskostnader er de viktigste årsakene til resultatfallet, skriver selskapet.

Ekskludert inntjening fra Villfangst, gir dette et driftsresultat per kilo før biomassejustering på 19,0 kroner, ned fra 23,4 kroner i samme periode i 2018.

– Konsernets inntjening i andre kvartal har vært som vi forventet ved inngangen til kvartalet. Men vi vet at potensialet i forretningen vår er høyere, og at konsernets dyktige ansatte jobber iherdig for å ta det ut, sier konsernleder Henning Beltestad.

Algeoppblomstring

Lerøy peker på at de har opplevd en betydelig oppblomstring av toksiske alger i regionen hvor Lerøy Aurora har sine anlegg utenfor Tromsø, samtidig som det i første kvartal 2019 var brann i smoltanlegget til Lerøy Aurora som førte til et tap på 2,6 millioner smolt, noe som har påvirket kostnadsbildet.

For første halvår 2019 rapporterer konsernet en omsetning på 10,09 milliarder kroner, sammenlignet med 10,04 milliarder i tilsvarende periode i fjor.

Driftsresultatet før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler i første halvår 2019 var 1,46 milliarder kroner mot 1,96 milliarder i samme periode i fjor.

Resultat før skatt og verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler i første halvår 2019 var 1,52 milliarder kroner ned fra 2,04 milliarder i samme periode i fjor.