De to skadde er fraktet med helikopter til henholdsvis Stavanger universitetssykehus og Haukeland universitetssjukehus. Det sier pressetalsmann Morten Eek i Equinor.

Det var VG som først meldte om saken.

– De to er blitt tatt hånd om av helsepersonell på Heimdal-plattformen hos oss i går kveld, før de så ble fraktet videre til sykehus hvor de har fått medisinsk behandling i natt. Utover det kan jeg ikke si noe mer om tilstanden til de to, sier Eek til Sysla.

Stavanger universitetssykehus og Haukeland universitetssjukehus vil ikke kommentere tilstanden til enkeltpasienter.

Pårørende er varslet og ivaretatt, ifølge Equinor.

Gassflaske eksploderte

Eek sier de ble varslet om ulykken like etter klokken 18. Han sier at to ble skadd i forbindelse med at en flyttbar gassflaske eksploderte. Eksplosjonen førte ikke til ytterligere materielle skader.

– Det vi vet så langt er at det har skjedd en arbeidsulykke knyttet til en gassflaske som eksploderte om bord på plattformen. Hvilken type arbeid ulykken skjedde i forbindelse med kan vi ikke uttale oss om enda, sier Eek til Sysla.

Til Stavanger Aftenblad sier Eek fredag morgen at det skal ha vært en nitrogenflaske som eksploderte.

Operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sørvest politidistrikt sier til NTB at de ble varslet klokken 19.10. Arbeidstilsynet er varslet om ulykken.

Redningsleder ved Hovedredningssentralen Siv Namork sier til VG at de har bistått med redningshelikopter til å hente ut én skadd person. Den andre ble ifølge Equinor fraktet til Stavanger universitetssykehus med SAR-helikopter.

Sender ut støttepersonell

Eek sier Equinor nå må få oversikt over hva som har skjedd. Det var 70 personer om bord på plattformen da ulykken inntraff.

– Jeg kan ikke gå i detaljer på om det var vitner til hendelsen på nåværende tidspunkt. Det jeg kan si er at de som har vært ute på feltet har blitt godt ivaretatt etter hendelsen. Det er også sendt ut støttepersonell for å bistå kolleger. De er naturlig nok preget av det som har skjedd, sier Eek.

Politiet på vei

Equinor opplyser i en pressemelding torsdag morgen at relevante myndigheter er varslet, og at hendelsen vil bli gransket.

Eek forteller at politiet og Petroleumstilsynet i løpet av dagen skal ut til plattformen.

– Nå kommer vi til å tilrettelegge for at politiet skal få gjort nødvendige undersøkelser. Vi er opptatt av å følge opp de som er der ute som har behov for oppfølging etter en slik alvorlig arbeidsulykke, sier Eek til Sysla.

Produksjonen fortsetter som normalt på plattformen.

Heimdal er et gassfelt vest for Sveio i Hordaland i den nordlige delen av Nordsjøen, nord for Johan Sverdrup og sør for Oseberg, nær grensen mot britisk sokkel.

Heimdalfeltet ble funnet i 1972, og partnerne på feltet i dag er Equinor (29,4 % – operatør), Petoro (20,0 %), Total E&P Norge (16,7 %), Spirit Energy (28,8 %) og LOTOS Exploration and Production (5,0%).