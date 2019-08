I over tre år har boresjefen i Saipem Drilling Norway AS kjempet for å få jobben sin tilbake etter en motorsykkelulykke der han mistet beinet i 2014. I sommer kunne han endelig juble for en foreløpig seier i Stavanger Tingrett over arbeidsgiver.

Men da boresjefen kom på jobb etter sommerferien, ble han møtt med en trussel om oppsigelse fordi han ifølge arbeidsgiver ikke hadde gitt beskjed om at han skulle ta ferie.

Mangeåring arbeidslivsadvokat Eyvind Mossige kaller det trakassering.

Det er fagforeningsmagasinet Fri Fagbevegelse som skriver om saken.

Mannen vant over sin arbeidsgiver i Stavanger tingrett i juli i år. Fri Fagbevegelse skrev 5. juli at mannen vant jobben tilbake og Saipem må betale alle saksomkostninger. Dette var, ifølge advokat Eyvind Mossige, en av tre saker Industri Energi har vunnet fram mot Saipen.

Ville ikke barbere seg

I september skal også en annen oppsigelsessak opp i retten mellom Industri Energi og Saipem. En hydraulikkingeniør gjennom 30 år er oppsagt fordi han ikke vil barbere seg og ikke følger opp den såkalte «clean shave policy». Industri Energi har foreløpig vunnet fram i kravet om at også denne mannen får stå i jobben til arbeidsrettsaken er avgjort.

Daglig leder Fabio Micari i Saipem Drilling Norway AS vil ikke gi noen kommentarer til saken overfor Fri Fagbevegelse. Heller ingen andre i Saipem vil uttale seg.