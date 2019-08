Oljeselskapene var ikke blant dem som ble hardest rammet av krisen som begynte i 2014, men lave råvarepriser og høye kostnader satte likevel sitt preg på regnskapene.

De siste årene har imidlertid utviklingen snudd. Mange av olje- og gasselskapene hadde sitt beste år på lenge i fjor.

Slik var det også for den britisk-nederlandske giganten Shells norske virksomhet. Inntektene endte i fjor på 26,5 milliarder kroner, opp fra 25,9 milliarder året før. Det er likevel et stykke unna inntektene på 36 milliarder kroner i 2014.

Fakta Forlenge Lukke Norske Shell Hovedkontor i Risavika i Sola kommune

Om lag 500 ansatte.

Operatør for feltene Ormen Lange, Knarr og Gaupe, som har avsluttet produksjonen.

Solgte Draugen

På bunnlinjen ble det imidlertid større framgang. Resultatet før skatt endte på 17 milliarder kroner, en oppgang på 37 prosent fra 12,4 milliarder i 2017.

Shell har ikke vært i nærheten av et like godt resultat i Norge siden 2013, da overskuddet før skatt var 16,4 milliarder kroner.

– I 2018 hadde vi høyere olje- og gasspriser enn i 2017. Det bidro sammen med salget av andelene våre i Draugen og Gjøa til et høyere resultat for Norske Shell, forklarer kommunikasjonsrådgiver Alice Bergfall overfor Sysla

I fjor sommer ble det kjent at Shell hadde solgt sine andeler i feltene Draugen og Gjøa til nykomlingen Okea. Salgsprisen var 4,5 milliarder kroner, og ifølge årsregnskapet ble den bokførte gevinsten fra salget 1, 36 milliarder kroner.

Oljeprisen var i snitt 31 prosent høyere i fjor enn i 2017, mens gassprisene var 33 prosent høyere. Det veide mer enn opp for at Shells produksjon i Norge var noe lavere enn året før. Mange av Shells felt er modne og produserer mindre enn tidligere.

Nedbemanninger

Lavere kostnader er en annen viktig grunn til at resultatene blir bedre. Store deler av besparelsene de siste årene har kommet gjennom nedbemanninger. Fra 2015 til 2017 forlot til sammen 360 ansatte selskapet gjennom ulike kuttrunder. I tillegg kommer innleide arbeidere som mistet jobben.

I fjor ble 120 Shell-ansatte overført til Okea i forbindelse med Draugen-handelen. I dag har Shell om lag 500 medarbeidere i Norge.

– De siste fire-fem årene har vi gått gjennom flere omorganiseringer for å tilpasse oss den porteføljen vi har og ser for oss de kommende årene. Vi har også tatt en del grep i samme periode for å forenkle og forbedre måten vi jobber på, og dette har gitt positive resultater også på bunnlinjen, forteller Bergfall.

Blir i Norge

Hun sier det ikke foreligger planer om ytterligere nedbemanninger.

– Det ventes ingen vesentlige omorganiseringer i 2019. Vi spekulerer aldri på hva som kan skje i fremtiden, men ambisjonen er fortsatt å styrke vår posisjon i Norge.

De siste årene har det vært mye snakk om gamle kjemper som selger seg ut og ned på norsk sokkel. Mest oppmerksomhet har ExxonMobil fått, som først solgte sine egenopererte felt og nå har varslet at også resten er til salgs.

Ifølge Bergfall er ikke Draugen og Gjøa et signal om at Shell har lignende planer her til lands.

– Salgene har ikke endret vår strategi. Shell vurderer fremdeles Norge som attraktivt, og vi søker aktivt vekstmuligheter her for å styrke vår posisjon, sier hun.

