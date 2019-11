– Den første helikopterturen var veldig spennende. Det var mye adrenalin, og jeg både gruet og gledet meg, alt på en gang, sier Turid Elin Tjoland.

Kjemiprosess-lærlingen fra Tysvær i Rogaland har nylig kommet tilbake fra sin aller første tur offshore på Gullfaks A. Her skal hun jobbe de neste to årene som lærling i Equinor.

Turid er én av 151 utvalgte som i høst fikk lærlingplass i Equinor. I år mottok oljegiganten hele 1700 søknader, det høyeste antallet på fem år.

Utreisen falt på selveste 18-årsdagen.

– Det første som slo meg var hvor stort alt var. Jeg husker jeg var veldig stolt og tenkte at jeg endelig får leve ut drømmen min, forteller hun.

Høye forventninger

Fremme ble Turid tatt imot av plattformsjef Roy Ivar Nielsen.

– Da jeg kom visste alle at jeg hadde bursdag, så jeg fikk en veldig fin velkomst. Det var veldig kjekke folk, og det ble til og med tid til litt feiring med kake og gaver, forteller hun.

– Noe av det som overrasket meg mest, er hvordan vi som jobber her ute blir en liten familie hvor alle tar vare på hverandre.

Til tross for mange nye inntrykk, har 18-åringen på forhånd hatt klare forventninger om å få lære og delta mest mulig i arbeidet.

– Jeg har fått en veldig god fadder. Han har forventninger til meg, og jeg har forventninger til ham, så jeg har fått vært med på utrolig mye og har en god opplæringsplan, og det er jeg veldig glad for. Det er noe annet å gjøre arbeidet selv med egne hender, og jeg tror aldri før jeg har lært så mye som disse dagene, forteller hun.

– Stolt av valget mitt

I høst har debatten rundt den såkalte «oljeskammen» satt sitt preg på bransjen. I september dukket det blant annet opp profilbilder på Facebook med teksten «stolt oljearbeider». Som fersk offshore-lærling har også Turid fått spørsmål om yrkesvalget.

– Jeg merket at kollegene mine er veldig stolte av yrket sitt. Å være der ute gir deg et annet innblikk i hvordan det egentlig er å jobbe i bransjen. Når folk spør meg om hvordan jeg kan velge et slikt yrke når oljeindustrien etter hvert skal fases ut, merker jeg at jeg har et litt annet perspektiv. Jeg er veldig stolt over valget mitt, sier hun.