En gruppe långivere til Dof Subsea har gått med på å stemme for et forslag om å utsette en innbetaling med forfall i dag.

Det skriver selskapet i en børsmelding tirsdag.

Gruppen representerer mer enn en tredjedel av stemmerettighetene i obligasjonslånet “Dofsub07”, og hadde opprinnelig avvist forslaget ettersom de mente de hadde fått for lite informasjon.

Selskapet og gruppen har nå blitt enig om et format for prosessen og diskusjonene fremover, inkludert en rammeverk for deling av informasjon og utnevnelse av rådgivere, heter det.

Nytt møte 6. november

Obligasjonseierne i lånet Dofsub07 skal møtes i Oslo i dag klokken ett, der de vil stemme over en utsettelse av innbetalingen som forfaller i dag frem til desember. For at gruppen skal gå stemme for forslaget vil det bli lagt til et tillegg til forslaget.

Der går det frem at selskapet må kalle inn til et nytt obligasjonseiermøte innen sjette november, der det skal tas stilling til et nytt forslag. Dersom dette forslaget ikke går gjennom vil innbetalingen forfalle 22. november.

