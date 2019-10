Investeringen for prosjektet vil bli på rett under fem milliarder, skriver Equinor i en melding fredag.

Av dette bidrar Enova med 2,3 mrd. kroner i støtte og NOx-fondet med opp til 566 millioner.

– Vi har jobbet systematisk med flytende havvind i nesten 20 år. Snorre og Gullfaks-partnernes beslutning bidrar til å ta denne teknologien et viktig steg videre. Dette innebærer store muligheter for norsk industri, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor.

Havvindparken skal gi strøm til olje- og gassfeltene Snorre og Gullfaks, og slik bidra til å minske bruken av gassturbinder for å drifte feltet.

Det vil spare Equinor for CO₂-utslipp tilsvarende 200.000 tonn pr. år.

– For å realisere Hywind Tampen har det vært viktig at myndighetene har gitt oss mulighet til å utvide levetiden for Gullfaksfeltet til 2036 og Snorrefeltet til 2040, opp mot 20 år lengre enn da feltene først ble planlagt, sier Nylund.

Vil bidra til sysselsetting

Equinors vindpark Hywind Tampen blir 11 flytende vindturbiner på mellom 260 og 300 meter havdybde. Totalt vil kapasiteten fra vindturbinene bli på 88 MW.

Det tilsvarer om lag 35 prosent av det totale kraftbehovet til Snorre og Gullfaks. Resten av energien henter de ved hjelp av gassturbiner.

Ifølge Equinor vil prosjektet gi såkalte ringvirkningseffekter på 1500 til 3000 årsverk i Norge.

Prosjektet skal styres fra Bergen og fra Gulen Industriuhamn i Sogn og Fjordane skal vindturbinene sammenstilles.