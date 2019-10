Oljedirektoratet får virkelig ramsalt kritikk av Riksrevisjonen i en rapport som ble offentliggjort tirsdag formiddag.

Riksrevisjonen mener det er «sterkt kritikkverdig» at datasystemene i Oljedirektoratet (OD) fortsatt har svakheter som uvedkommende kan utnytte. Men ikke nok med det. Etaten har også ført sine overordnede i Olje- og energidepartementet bak lyset, ifølge rapporten:

Feilinformerte regjeringen

«Riksrevisjonen finner det videre sterkt kritikkverdig at direktoratet i sin rapportering om IKT-sikkerhet til Olje- og energidepartementet feilinformerer departementet om sikkerhetstilstanden».

I sin rapportering har ledelsen i OD skrevet at «den generelle sikkerhetstilstanden i OD er svært god». De har også orientert om at risikoen knyttet til arbeidet med informasjonssikkerhet er lav, og at

risikoen for etterretningsvirksomhet vurderes som moderat på grunn av robuste sikkerhetstiltak i OD.

Dette mener riksrevisor Per-Kristian Foss er feilrapportering om den faktiske sikkerhetstilstanden i direktoratet, noe som altså er sterkt kritikkverdig.

Også kritisert i 2017

Dette er ikke første gang Riksrevisjonen retter kritikk mot direktoratet som har ansvaret for at olje- og gassressursene forvaltes riktig.

Både i 2014 og 2017 ble datasikkerheten til Oljedirektoratet kritisert av Riksrevisjonen.

I slutten av 2017 kritiserte Riksrevisjonen at direktoratet manglet et godt nok system for å sikre data.

– Det er sterkt kritikkverdig at Oljedirektoratet fortsatt ikke har et tilfredsstillende styringssystem for informasjonssikkerhet i samsvar med e-forvaltningsforskriften og anerkjente standarder, sa Foss den gang.

Daværende Olje- og energiminister Terje Søviknes svarte på kritikken ved å påpeke at direktoratet hadde styrket bemanning og kompetansen på området.