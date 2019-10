Politiet mener det har vært en særlig skjerpende omstendighet at uriktige rapporteringer skal ha pågått over lang tid og omfattet flere anlegg.

Erko Seafood AS er et familieeid selskap med utgangspunkt i Haugland-familien i Austevoll, og har til sammen 10 oppdrettskonsesjoner for produksjon av laks og regnbueørret.

Selskapet aksepterer ikke boten.

Anlegg i Solund

For mye lus er ikke bare et helseproblem for fisken i oppdrettsanlegget, men innebærer også stor fare for spredning av lus til andre oppdrettsanlegg og til den utsatte villaksen.

Anklager om feilrapportering og for mye lus gjelder to anlegg i Solund – Fureneset og Klubben. Ifølge politiet skal det ha vært rapportert lavere antall hunnlus en det som faktisk var forekomsten.

Oppdretteren skal til enhver tid sørge for at øvre grensen på 0,5 voksne hunnlus i gjennomsnitt pr. fisk i anleggene overholdes. Ifølge politiet har det vært «et stort antall overskridelser», samt at gjennomsnittlig antall lus i ett tilfelle var vesentlig høyere enn lovens grenser – 5,2 hunnlus pr. fisk. Dette har ifølge politiet vært særlig skjerpende, og er en årsak til den høye boten.

– Mattilsynet fikk ikke vite

Politiet mener Erko Seafood ikke har hatt tilstrekkelig gode rutiner for å forhindre feilrapporteringer og å holde antall lakselus under lovens grense.

– Det ble i perioden ikke iverksatt tilstrekkelige systematiske tiltak for å kartlegge verken risikoen for at tellingen faktisk var ufullstendig eller feil, eller at risikoen for at dette kunne føre til uriktige rapporteringer til Mattilsynet. De uriktige opplysningene førte i flere tilfeller til at Mattilsynet faktisk ikke fikk vite om omfanget av virksomhetens luseproblemer, ifølge politiet.

Det er Mattilsynet som har den offentlige kontrolloppgaven med at luseforskriftene respekteres, og kan sanksjonere mot oppdrettere som bryter lusegrensene. Dagmulkt er da en reaksjonsform.

– Forholdene har medført betydelig fare for spredning av lakselus til andre akvakulturanlegg i området, fare for smittespredning, samt risiko for resistensutvikling hos lakselus, ifølge politiet.

Resistensutvikling betyr at lakselusen blir motstandsdyktige mot kjemikaliene som brukes til å bekjempe lusen.

Politiet legger også vekt på at spredningen av lakselus til vill laks og sjøørret «medfører økt sykdomsrisiko, dødelighet og andre ulemper for disse artene».

– Saker fra 2013 og 2014

Administrerende direktør Leif Rune Pedersen i Erko Seafood påpeker at sakene stammer fra 2013 og 2014. Han legger til:

– Vi har ikke akseptert boten. Ut over det kan vi ikke kommentere saken nå.