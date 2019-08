Det er National Oilwell Varco selv som opplyser om kuttene i en pressemelding tirsdag.

National Oilwell Varco Norway AS (NOVN) har besluttet at det skal gjennomføres en nedbemanning i selskapet, 95 medarbeidere står i fare for å miste jobben, heter det i pressemeldingen.

– Bakgrunnen for nedbemanningen er markedssituasjonen i vår bransje, fallet i oljepris i Q4 2018 gjorde at oljeselskapene både kuttet i investeringsbudsjetter og utsatte investeringsbeslutninger, med den konsekvens at etterspørsel etter varer og tjenester i oljeservicenæringen også faller.

– Ledelsen i NOV Norge beklager den belastning en slik situasjon påfører våre ansatte, og vil legge vekt på å gjennomføre en ryddig prosess der vi overholder våre forpliktelser overfor berørte parter, skriver selskapet i pressemeldingen.

Verdensomspennende oljeservicebedrift

Amerikanske NOV er en av verdens største leverandører av komplette boreanlegg, kraner og vinsjer offshore.

I Norge har NOV utspring i oppkjøp og sammenslåinger av bedrifter som Hitec i Stavanger, Procon i Asker og Molde og Kristiansand-selskapet Hydralift.

I 2002 ble det hele kjøpt av amerikanske National Oilwell, og i 2005 fusjonerte National Oilwell og Varco til National Oilwell Varco.

Det er bare noen år siden selskapet var gjennom store nedbemanninger. Mellom 2015 og 2017 gikk selskapet fra 5000 til 2000 ansatte i Norge.

NOV har norsk hovedkontor i Kristiansand, men har også ansatte på Forus i Stavanger, i Oslo og Molde i tillegg til kontorer i Tønsberg og Trondheim.

