Aldri før har Liegruppen tjent så mye penger som i fjor

For Peder O. Lie er alderdommen blitt en radikaliseringsprosess. Nå er han nyslått pensjonist.

– Det synes jeg er litt vanskelig. Jeg burde kanskje holdt meg unna nå, men jeg klarer det ikke, sier han til BT.

71-åringen står i naustet ved Liaskjersvegen og skuer mot fjorden. Han anstrenger seg for å oppføre seg som en pensjonist. Han ser litt utålmodig ut.

Her på Libasbruket har han rehabilitert det gamle naustmiljøet som forfedrene etablerte for over 100 år siden. De la grunnlaget for Liegruppen som er blitt et selskap verd over to milliarder kroner, bygget på fisk, salg av koreanske biler og eiendomsutvikling.

Aldri tidligere har Liegruppen tjent så mye penger som i fjor. Overskuddet i holdingselskapet endte på 160 millioner. Lie eier selv 80 prosent av selskapet og er god for nærmere to milliarder kroner.

Libasbruket er bygget av gammelt tømmer, men vinduene er i panoramaformat, sofaene myke og møterommet moderne. Innimellom sjøhusene er det hvit sandstrand. En vannskuter er fortøyd til kaien.

Ute ved dypvannskaien ligger en av Liegruppens tre fiskebåter – «Ligrunn». Kvotene fiskes så effektivt at båten ligger til kai nesten halve året.

Året før Lie begynte å øve på å bli pensjonist, gjorde selskapet det godt på alle områder.

Konsernregnskapet viser driftsinntekter på nærmere 303 millioner kroner i 2018. Driftsresultatet endte på 42 millioner, og resultat før skatt på hele 107,5 millioner kroner.

Fiskeriene var vellykket, selskapet Lieco hadde suksess med elektriske modeller av den sørkoreanske bilen Hyundai, og eiendomsselskapene ga høy fortjeneste etter at boligprosjektet Hansaparken i Bergen og næringseiendommen Ågotnes Næringspark ble solgt.

– Det har gitt ekstraordinært høy fortjeneste. Vi kan ikke regne med slike tall hvert år, sier Lies administrerende direktør, Bjarne Risnes Haldorsen.

Når BT er på besøk har Peder O. Lie samlet datteren Gunnhild Lie Skålevik, sønnen Per William Lie og resten av selskapet i Libasbruket. De har besøk av fiskeriminister Harald T. Nesvik, og Lie har en melding å gi ministeren.

I Cemre i Tyrkia har sotrarederiet under bygging det som omtales som verdens mest miljøvennlige fiskebåt. Det er en kombinert ringnotsnurper og tråler til over 300 millioner kroner som blir den aller første fiskebåt med batteri og gassdrift.

Både Enova og NOx-fondet har gitt støtte til fiskebåten «Libas» som rommer miljøvennlig teknologi, en stor batteripakke og strømproduserende stabilisatortank. «Libas» skal selv produsere strøm når den ruller på bølgene. Neste år skal båten være i drift.

Men Liegruppen mener både miljøet og penger kan spares dersom de får drive de tre fiskebåtene mer effektivt.

– Vi har overkapasitet på våre tre fiskebåter, og ønsker å omfordele kvotene mer effektivt. Kan vi få ta mer fisk med den nye båten, og mindre med de gamle, så kan vi spare utslipp tilsvarende 180.000 biler. Vi anerkjenner kvotesystemet og at fiskeriressursene skal fordeles på flere hender, men i dag er reglene for rigide og for lite miljørettet, mener Lie.

Snart sender Liegruppen tre fiskebåter for å fange kvotene på Island. De kunne klart seg med en.

Fiskeriminister Nesvik er skeptisk. Han vil holde på reglene om at kvotene følger båten, ikke rederiet.

– Jeg forstår at det for et rederi både er miljømessige og forretningsmessige fordeler med det dere foreslår, men endringer av reglene vil åpne for helt nye diskusjoner i næringen. En slik ordning vil ikke gi like gode synergier for fiskemottak i Norge og samme konkurranse om råstoffet. En stor båt kan bare levere fisk til ett mottak, og kan like godt velge Færøyene som Norge, svarte Nesvik.

Lie var ikke fornøyd: – Skal vi drive denne næringen i fremtiden med maksimale utslipp, utbrøt han.

Vil hente mer fisk

Peder O. Lie vil også ha mer fisk til den nye båten, og har blinket ut et helt nytt fiske – etter såkalt mesopelagisk fisk (dyr som lever på mellom 100 og 1000 meters dyp). Ressursen er enorm. Det finnes trolig 10.000 millioner tonn mesopelagisk fisk i verdenshavene – 100 ganger mer enn mengden av villfisk som høstes hvert år.

– Det er verdens største ubeskattede ressurs. Og den finnes over alt – blant annet rett ute i fjorden her. Vi har vært med på forskningsfiske, og tatt 1500 tonn vest for Marsteinen. Det viktige for oss er å få et godt mottaksapparat lokalt, og at vi kan fiske i Norskehavet med kort vei til mottak. Det er umåtelig viktig at vi får satse på dette neste år, sier Lie.

Han mener det er fiske etter mesopelagisk fisk som kan gi vekst i oppdrettsnæringen, med tilgang på nødvendig fiskefor.

– Hvorfor satser du penger på verdens mest miljøvennlige fiskebåt?

– Det er selvfølge på grunn av utslippene. Vi ser hvordan verden utvikler seg. Det blir større og større restriksjoner og avgifter på utslipp. Egentlig har jeg et ganske avslappet forhold til hele klimadiskusjonen, men er opptatt av at den lokale forurensingen må ned. Det er jo nitrist å komme til Bergen med en båt som forurenser. Tiden for «Oster» og de andre gamle båtene er over, sier Lie.